Aedo: La gente está hastiada del mal servicio público, de inamovibles que no hacen la pega

En medio del debate sobre los "amarres" de funcionarios públicos, el diputado DC Eric Aedo señaló en El Primer Café que la mala calidad de la atención y de los servicios provistos por el Estado es también una de las causas detrás del holgado triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial.

En Cooperativa, el legislador por el Biobío citó como ejemplo reciente el drama conocido "estos días en el Hospital de Los Ángeles, (donde) entregaron equivocados a dos bebés que murieron... Los (familiares los) enterraron y ahí recién les avisaron", y "ésos (los involucrados en el escándalo) son funcionarios públicos", indicó.

"La opinión de la gente respecto de una parte importante del trabajo público es mala. Por eso Kast tiene el 58 por ciento de los votos", planteó el exintegrante del comando de Jeannette Jara.

"A mí no me gusta esa foto (del Presidente electo) con la motosierra al lado de Milei, pero la gente votó conscientemente, un poco hastiada también del mal servicio, el mal funcionamiento de lo público", enfatizó el parlamentario.

Dicho sector "hoy día no goza de la mejor fama, y creo que eso también se reflejó en la elección: la gente tiene una mala opinión del trabajo público, de cómo te atienden en el trabajo público, y eso también tiene un efecto, al final, electoral, y hay que hacerse cargo".

Aedo puntualizó que "obviamente no todo el mundo hace mal su trabajo" en el aparato público, pero es cierto que "hay gente que no hace bien su pega y que es inamovible".

El líder falangista apuntó, en esta línea, contra "el poder de los gremios, que negocian no el mejoramiento de la atención de público, (sino que) usualmente negocian el mejoramiento de sus bonos".

"Digamos las cuestiones como son, para que nos entendamos todos. Yo he estado en el Parlamento sentado (en dichos procesos) y el mundo público ahí tiene una tensión: yo respeto el trabajo de lo público, pero también creo que la ciudadanía -y yo también, en lo personal- lo que espero del trabajo público son respuestas efectivas y eficientes", reclamó.

Responsabilidad de las jefaturas

Consultado sobre cuál sería la solución, Aedo respondió: "Por ejemplo, que cuando tú tengas que catalogar a la gente por la calidad de su trabajo, no todo el mundo se saque un siete en las evaluaciones, que a no todo el mundo le paguen el PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión), los cuatro sueldos adicionales al año o el sueldo adicional por hacer nada".

"Eso depende del Estado y de jefaturas que apliquen la ley. Si esto ya lo dijo la Contralora y ella tiene razón: ¿Es que la gente no sabía si estaba en el Facebook y en Instagram de los trabajadores públicos que andaban paseando en el extranjero (con licencia médica), pero no se le aplicaba una sanción? O sea, también tiene que ver con ejercer el rol fiscalizador de la jefatura", indicó.

Eric Aedo también indicó que las explicaciones que ha dado la Administración Boric respecto al asunto de los "amarres" no es satisfactoria.

"Alguien que entró al trabajo público solo por una adhesión ideológica o de apoyo a un Gobierno -como me tocó a mí ser parte de los gobiernos de la Concertación-, cuando se termina ese Gobierno, se tienes que ir, pero no es lo que está pasando: se están quedando, se están quedando; (...) se van a quedar varios puestos (de confianza) en la administración pública. Esto ya también ha ocurrido en el pasado", remató.