Biobío: Hospital intercambió por error dos cadáveres de guaguas

El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles confirmó un error en la entrega de dos recién nacidos fallecidos a sus familias, confirmó que los cuerpos de dos recién nacidos fallecidos fueron entregados de manera errónea -cruzada- a familias procedentes de las comunas de Laja y Mulchén.

El hecho fue denunciado por las familias afectadas y posteriormente reconocido por el hospital. Ambos bebés nacieron muertos en el recinto, desde donde se inició el procedimiento para la entrega de los cuerpos con fines funerarios.

Según los antecedentes conocidos, uno de los recién nacidos fue trasladado a Laja y el otro a Mulchén. En el primer caso, el error fue detectado cuando el funeral ya estaba en curso y el bebé estaba siendo sepultado, momento en que el hospital alertó a la familia sobre la equivocación.

A través de un comunicado, el establecimiento señaló que "lamenta profundamente la situación ocurrida, considerando el dolor que esta ha traído a dos familias de nuestra provincia. Por lo anterior, se han dispuesto todos los apoyos necesarios, principalmente en atención médica, para las usuarias".

El hospital indicó además que, debido a que los hechos fueron denunciados, no puede entregar mayores antecedentes. Sin embargo, precisó que "se instruyó un sumario administrativo, a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades".

De forma paralela, el Complejo Asistencial informó que solicitó revisar todos los protocolos del Centro de Costo de Anatomía Patológica, con el objetivo de evitar que una situación similar vuelva a repetirse.