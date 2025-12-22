Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.4°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Salud | Hospitales

Biobío: Hospital intercambió por error dos cadáveres de guaguas

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza

Los cuerpos fueron entregados de manera "cruzada" a familias procedentes de Laja y Mulchén.

En uno de los casos, los deudos fueron informados en medio del funeral.

Biobío: Hospital intercambió por error dos cadáveres de guaguas
 ATON (Archivo)

El centro asistencial lamentó el dolor provocado a los afectados, y anunció un sumario para determinar responsabilidades.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles confirmó un error en la entrega de dos recién nacidos fallecidos a sus familias, confirmó que los cuerpos de dos recién nacidos fallecidos fueron entregados de manera errónea -cruzada- a familias procedentes de las comunas de Laja y Mulchén.

El hecho fue denunciado por las familias afectadas y posteriormente reconocido por el hospital. Ambos bebés nacieron muertos en el recinto, desde donde se inició el procedimiento para la entrega de los cuerpos con fines funerarios.

Según los antecedentes conocidos, uno de los recién nacidos fue trasladado a Laja y el otro a Mulchén. En el primer caso, el error fue detectado cuando el funeral ya estaba en curso y el bebé estaba siendo sepultado, momento en que el hospital alertó a la familia sobre la equivocación.

A través de un comunicado, el establecimiento señaló que "lamenta profundamente la situación ocurrida, considerando el dolor que esta ha traído a dos familias de nuestra provincia. Por lo anterior, se han dispuesto todos los apoyos necesarios, principalmente en atención médica, para las usuarias".

El hospital indicó además que, debido a que los hechos fueron denunciados, no puede entregar mayores antecedentes. Sin embargo, precisó que "se instruyó un sumario administrativo, a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades".

De forma paralela, el Complejo Asistencial informó que solicitó revisar todos los protocolos del Centro de Costo de Anatomía Patológica, con el objetivo de evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada