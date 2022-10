El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, renunció este miércoles a la Democracia Cristian tras 40 años de militancia.

Al comunicar su decisión, el otrora diputado cuestionó que "las luchas internas (del partido) hicieron que se pierda el foco de lo importante y no dejar construir nuevas miradas; se generaron más bien búsquedas de espacios de poder más que búsqueda de trascendencia y sentido para Chile".

"Me voy tranquilo, satisfecho y agradecido de los espacios que se me dieron. Esto no es contra la DC, es para que ahí también se puedan hacer los cambios que correspondan", manifestó también.

Igualmente, relevó, "necesito la libertad para junto a otros quizás construir nuevas miradas, un nuevo referente donde los humanistas nos podamos reencontrar".

La renuncia de Vallespín se suma a la que anunció, hace dos semanas, el gobernador metropolitano Claudio Orrego, tras 33 años de militancia.