Huenchumilla (DC): El partido no asegura su subsistencia si va por el camino propio solo

El senador Francisco Huenchumilla (DC) afirmó este viernes que levantar una candidatura presidencial e "ir por el camino propio" no asegura la subsistencia de su partido, que el 26 de julio tendrá su Junta Nacional para resolver a quién apoyará en la carrera por La Moneda.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador de la falange reconoció que su partido se encuentra "en una encrucijada difícil".

"El punto crítico y el diagnóstico que tengo de la DC es que el problema que tiene es que no puede desaparecer, y para eso es básico tener un grupo de parlamentarios, de diputados, que sustenten al partido", indicó.

En ese sentido, el legislador explicó: "Hay un afán de realismo político en el momento en que estamos. En esa situación, ir por el camino propio, solos, levantar un candidato presidencial o apoyar algún candidato independiente, de los que están juntando firmas, a mí no me da la garantía de que yo pueda seguir subsistiendo como partido".

"Yo no puedo hacer el harakiri, sino que tengo que tener un sentido de realidad, y para eso no tengo anticomunismo, porque nosotros hemos sido gobierno con el Partido Comunista: lo fuimos con Michelle Bachelet, con la Nueva Mayoría. Entonces, no veo cuál es el escándalo", aseveró.

Sobre la posibilidad de acercarse a la coalición oficialista, Huenchumilla puntualizó: "Eso significa entrar en conversaciones donde coloco tres puntos a discutir: uno, cuál es la coalición que sustenta a la candidata; cuáles son los puntos centrales de su programa, para ver si logramos tener un mínimo común denominador; y ver si logramos tener una lista parlamentaria. Pero la verdad de las cosas es que nadie tiene coaliciones, salvo Jeannete Jara (PC)".

"En esa alternativa, veamos qué pasa con la coalición de centroizquierda, y abrámonos a conversar esa posibilidad", concluyó.