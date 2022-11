"La situación se ha hecho insostenible": Diputado Miguel Ángel Calisto renunció a la DC

"Lamentablemente en el último tiempo la situación ya se ha hecho insostenible", de esta manera el diputado Miguel Ángel Calisto explicó este domingo su renuncia a la Democracia Cristiana (DC).

"Uno tiene que ser honesto y decir 'mira sabes que yo hasta acá no más llego'", advirtió el parlamentario según consignó Emol, dando cuenta también que es una decisión complicada porque la DC "era nuestra familia donde compartimos ideas y un proyecto político común".

En esta línea, Calisto explicó que en la tienda se estaban registrando situaciones "muy complejas, muy lamentables" como por ejemplo que la Junta Nacional realizada este fin de semana fue "muy controlada": "Nunca había visto en un partido de inspiración democrática como el nuestro, donde controlen quienes son los que ingresan y quiénes no, casi a una acción de secta", acusó.

"Muchos que dentro de la DC liderados por la senadora Yasna Provoste y otros legítimamente, tienen una tesis, que es llevar a la DC a la izquierda, fijarle un domicilio político y en ese contexto creo que han desnaturalizado los principios nuestros", advirtió al medio antes citado.

Para el diputado esta acción no va acorde al partido, dado que -señaló- "no somos un partido para irse a la izquierda, somos un partido o éramos un partido para ser alternativa a la izquierda y la derecha, y me parece que ese principio hoy no se cumple".

La salida de Calisto se suma a una masiva renuncia de militantes de la falange en las últimas semanas.