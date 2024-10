El diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, calificó en Cooperativa como "antidemocrática" la acusación constitucional en contra del Presidente Boric anunciada por la bancada de Renovación Nacional este lunes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que "este anuncio de acusación constitucional contra el Presidente de la República de parte de diputados de Renovación Nacional es muy irresponsable. Acusar a un Presidente de la República por temas de gestión es antidemocrático, se pretende alterar la voluntad popular".

"Aquí no se trata de si uno apoya o no apoya al Presidente, nosotros somos críticos en muchas cosas también, sino de respetar la democracia, y además es una acusación constitucional contraria a todas las anteriores, que no tiene ningún futuro matemáticamente, porque si incluso llegara a pasar la Cámara, que es muy poco probable, la verdad es que dado los quórums no tiene ninguna posibilidad de pasar al Senado", agregó.

Undurraga dijo que "yo espero que con las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, finalmente no se presente y podamos volver a los otros temas de discusión, porque a mí también me parece que en la acusación constitucional contra la ministra Tohá no hay fundamentos, no es la forma de enfrentar los graves problemas de seguridad".