Diego Ibáñez al nuevo oficialismo: Si se ponen creativos con nuestras reformas, nos van a encontrar

El diputado Diego Ibáñez (FA), senador electo, advirtió en Cooperativa al futuro oficialismo que "si se ponen creativos" con las reformas impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric, "nos van a encontrar" como respuesta en el trabajo legislativo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Ibáñez manifestó que la Administración Boric "es efectivamente un gobierno cuya agenda distributiva fue muy profunda. Yo diría que si uno mira el sueldo mínimo, la Ley de Fraccionamiento Pesquero, el royalty a la gran minería, los avances en materia de fiscalización de la evasión y elusión tributaria, es un gobierno que ha profundizado bastante en materia de redistribución de riqueza. El sueldo mínimo contribuyó a mejorar la situación de un millón de personas que reciben sueldo mínimo, y los sueldos reales llevan cerca de 30 meses subiendo por sobre la inflación".

"Creo que el presidente Boric, de una u otra forma, sus avances legislativos, sus avances en materia de política pública, van a envejecer bien. Los recibimos con una pandemia, con una inflación del 14%. Creo que el país se estabilizó económicamente y el gobierno que venga tendrá la cancha económica al menos un poco más controlada de la que la recibimos nosotros", valoró.

El futuro senador planteó que "vamos a ser muy dialogantes y por supuesto siempre vamos a tender la mano. En materia de pensiones, en materia de las 40 horas, la implementación de esas reformas, yo creo que vamos a ser implacables en su justa implementación, tal cual como se aprobó la ley. El Partido Republicano no fue parte del acuerdo ni al sueldo mínimo, ni de las 40 horas, ni de la reforma de pensiones. Y creo que si es que comienzan a colocarse creativos y a tratar de modificar normas que ya fueron aprobadas por una mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, yo creo que allí nos van a encontrar".

Acuerdo en la Cámara Baja

Sobre el acuerdo firmado por los partidos oficialistas con el Partido de la Gente en la Cámara Baja, el parlamentario dijo que "es súper compleja esa definición, porque el progresismo en la Cámara de Diputados sin los votos del PDG, del partido de Parisi, la verdad es que no podemos ni siquiera aprobar una ley de quórum simple. Así quedó la correlación de fuerzas. Y eso no es porque lo quisiéramos o no, es porque el pueblo de Chile lo definió en una elección democrática".

"Los esfuerzos que estamos haciendo con el PDG es intentar construir una mayoría para que, como se dice en buen chileno, no te pase la aplanadora y podamos tener algún tipo de fiscalización y contrapeso que permita incluso construir acuerdos mejores de los que pueda eventualmente por sí solos plantear el Partido Republicano. Así que me imagino que es una decisión muy pragmática que estarán tomando los diputados, pero yo al menos la comprendo desde ese punto de vista", manifestó.

Finalmente, Ibáñez destacó que "en las conversaciones que han existido, los puntos en común que se han colocado con el PDG, me da la impresión de que si ya se construye esta mayoría junto a todo el progresismo, hay una voluntad de avanzar en puntos en común. Por tanto, o me quedo con esa voluntad o desecho todo. Yo prefiero quedarme con esa voluntad".