Un grupo de parlamentarias de oposición llevarán al diputado Ramón Barros (UDI) a la Comisión de Ética debido a su polémica reacción en la pasada instancia de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural ocurrida este martes.

El parlamentario reaccionó con molestia luego que dos parlamentarias lo emplazaran por incumplir el supuesto compromiso de entregar la presidencia al diputado Jorge Sabag (DC).

Según publica 24Horas.cl, Barros se fue primero contra la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien anunción una moción de censura en su contra.

Al respecto, Barros le respondió que "tiene que usted explicar en qué yo he incumplido el reglamento de esta comisión, porque esto no se trata de que usted se sintió, de que yo la miré feo o que no la encontré buenamoza. Esos no son motivos. Usted tiene que dar una razón".

Tras esto, Barros hizo callar a la vicepresidenta de la instancia, la diputada Loreto Carvajal (PPD), diciéndole que "lleva una hora cacareando eso. Preocúpese usted de llegar a la hora".