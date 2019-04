La mentira detrás de la foto viral del vino de Frei

Esta semana circuló en redes sociales una imagen del ex presidente Eduardo Frei promocionando un vino con su nombre e imagen en China, a raíz de su participación en la gira por el país asiático que encabeza el Mandatario Sebastián Piñera.

La publicación se viralizó y llevó a Eduardo Frei a los trending topic de Twitter, sin embargo, la imagen en cuestión correspondía a 2014 cuando la Viña Undurraga lanzó su "Frei Presidential Wine" que fue presentando, ese año, en China y otros países asiáticos.

Esta es una de las publicaciones que se viralizó el pasado jueves, cuando surgió la falsa polémica.

Debido al alcance que tuvo esta fake news, los parlamentarios que participan en la gira asiática firmaron una carta en apoyo al ex Mandatario.

Desde China, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga enfatizó que "no estaba la viña que produce ese vino, tampoco estaba esa marca".

"El (ex) Presidente Frei ha sido un actor principal de este viaje, es una persona que ha hecho mucho por Chile y no se merece bajo ningún punto de vista estar involucrado en algo que es del todo falso", agregó el parlamentario de Chile Vamos.

Cabros, no crean todo lo que dicen las redes sociales. Estuve en la cumbre del vino chileno en China y jamás se promocionó un producto con la imagen de Eduardo Frei. Foto no corresponde al evento. — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) 26 de abril de 2019

"Frente a las injustas e infundadas críticas por un supuesto aprovechamiento comercial de su participación en las actividades de esta gira", indica la misiva, "el ex Presidente Frei no ha desarrollada ni la más mínima iniciativa particular en ninguna actividad de esta gira presidencial, incluida la muestra de vinos chilenos en Beijing donde ni siquiera estuvo expuesto el vino que lleva su nombre".

La carta, firmada por diputados y senadores de oposición y oficialismo, remarca que "nuestras distintas perspectivas políticas no nos impiden valorar la excepcional disposición del ex Presidente Eduardo Frei a seguir contribuyendo al desarrollo de Chile como embajador en esta importante región del mundo".

La declaración fue suscrita por el presidente del Senado, el PPD Jaime Quintana; el vicepresidente de la Cámara, Pepe Auth (Bancada Radical); la senadora UDI Ena von Baer; el jefe de bancada de RN Alejandro Santana; el jefe de bancada de la UDI Javier Macaya; y el diputado PR Carlos Abel Jarpa.

