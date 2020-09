Ministro falló contra ex Presidente Frei tras autodenuncia de su hermano

El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Cristóbal Mera falló contra el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de que el Banco de Chile lo demandara por una deuda impaga, ascendiente a 50 millones de pesos, en la que figura como avalista.

Se trata de la primera sentencia civil dictada contra el ex Mandatario tras la autodenuncia de su hermano Francisco, quien contrajo una serie de compromisos financieros a nombre de Inversiones Saturno S.A., la sociedad del matrimonio del otrora Presidente, del que tenía poder como administrador.

Por este caso, Eduardo Frei se querelló en contra de su hermano ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.

Según acusa el ex Mandatario, Francisco Frei realizó una serie de operaciones sin su consentimiento, falsificando su firma como avalista, codeudor solidario y fiador.

"Son súper limitadas las defensas que tú puedes oponer y lo que nosotros estamos diciendo es que las firmas son falsas, que hubo suplantación de persona y que realmente él nunca firmó, él nunca concurrió, a ese pagaré", explicó tras el fallo Karen Muñoz, abogada del ex Presidente, a Cooperativa.

"El ministro Mera no se metió a decir si las firmas eran falsas o no, porque nosotros no presentamos pruebas, sino que aceptó la reserva y dice 'adelante con la ejecución', y cuando se nos notifique la sentencia vamos a tener un plazo de 15 días para demandar ordinariamente", señaló la jurista.

"En ese juicio ordinario vamos a ser demandantes. Vamos a demandar al Banco de Chile, vamos a demandar a Francisco Frei, y vamos a presentar todas las pruebas para decir que las firmas eran falsas", anunció.

En su oportunidad, el ex Presidente Frei manifestó: "Yo sé que hay muchas personas que creen, o no creen, mejor dicho, que yo no sabía. Que esto es un tongo, un arreglín. Yo hice confianza en mi hermano, una persona profesional que durante muchos años ha trabajado, que ha tenido sus altibajos en los negocios, como tiene cualquier emprendedor, pero nunca, nunca me imaginé que nos iba, que me iba a engañar, de la forma en que lo hizo".