Chahín acusó al PS de "quebrar la unidad" tras inscripción de pacto individual de alcaldes

Los partidos y conglomerados políticos realizaron un balance a horas de que finalizara la inscripción de candidaturas para las elecciones de constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales del próximo 11 de abril.

En este contexto, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, acusó al Partido Socialista de quebrar la unidad, luego de que el PS inscribiera un pacto propio de alcaldes para pelear por los sillones municipales.

La DC integra el movimiento Unidad Constituyente junto al PS, PPD, PR, Pro y Ciudadanos junto a la dirigencia de Nuevo Trato, de cara a la elección de constituyentes, sin embargo el pacto no se logró extender para las municipales.

"A propósito de una comuna como Quinta Normal, donde hay una alcaldesa democrata cristiana, donde nosotros le ofrecimos al resto de Unidad Constituyente tener primarias en esa comuna para definir la candidatura a alcalde, el Partido Socialista se negó a que existieran primarias, dijeron que no les interesaban las primarias", señaló el timonel de la DC.

"Luego quiebra la unidad e inscribe un pacto distinto a horas del cierre para poder competir con su candidata por esa comuna", fustigó Chahín.

Los independientes no neutrales hicieron su balance e inscribieron 105 candidatos en 23 distritos del país, entre los que destacan: Benito Baranda, por el distrito 12; José Andrés Murillo, en el distrito 10; y la periodista Patricia Politzer, en el distrito 10.

BEATRIZ SÁNCHEZ INSCRIBIÓ SU CANDIDATURA

La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez iniscribió su candidatura para la Convención Consittucional representando al distrito 12, y aseguró que hay "mucho terreno" para que surja nuevos liderazgos en el Frente Amplio.

"Eso no me preocupa nada, yo creo que hoy día haya tantos y tantas figuras presidenciales en todos los sectores de la oposición, sino también en la derecha, quiere decir que todavía es un tema que no está zanjado, hay mucho terreno para que surjan nuevos liderazgos, así que yo no lo miro ni con angustia ni menos con presión", aseguró Sánchez.

"Ahora, afortunadamente es una tema para el Frente Amplio y no para mí, pero creo que no hay que angustiarse -explicó- yo creo que candidatos y candidatas tiene que haber".

HUGO GUTIÉRREZ: NO SÉ SI SOY CONSTITUYENTE

El diptado Hugo Gutiérrez (PC), en tanto, no tiene claro si su partido logro inscribir su candidatura a la Convención Constitucional.

"He sido propuesto por mi partido para formar parte de la Convención, aparentemente se habría inscrito mi candidatura, no lo sé, hasta el día de hoy que parezca curioso, parece que nadie sabe si uno está inscrito, es decir, si su candidatura está declarada o no, yo todavía no lo sé", señaló el parlamentario.

"Pero me gustaría que así hubiese sido, pero tengo que esperar, como todos, creo que estamos esperamos qué pasó con nuestra declaración de candidaturas", explicó.