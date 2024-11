Claudio Orrego: Francisco Orrego "desconoce bastante cómo funciona el Estado"

El gobernador de la Región Metropolitana y candidato a la reelección, Claudio Orrego Larraín (independiente), quien cuenta con el respaldo del oficialismo y la Democracia Cristiana, dijo este viernes en Cooperativa que, en materia de seguridad, el aspirante de la oposición, Francisco Orrego Gutiérrez (Renovación Nacional), "desconoce bastante cómo funciona el Estado".

Ayer, la carta apoyada por Chile Vamos y el Partido Republicano rechazó la petición de los gobernadores de recibir facultades que poseen actualmente los delegados presidenciales regionales para ayudar al combate de la delincuencia, afirmando que "en un sistema presidencialista como el chileno, es clave que las fuerzas de orden y seguridad pública estén ancladas en el Ejecutivo".

"Yo creo que mi contendor desconoce bastante cómo funciona el Estado, porque lo que nosotros hemos pedido fundamentalmente son los traspasos a las funciones de prevención", señaló hoy Orrego Larraín en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El gobernador recordó que "cuando partieron los primeros autos de seguridad ciudadana, en Las Condes, hace 20 años, los municipios no podían hacer nada de seguridad. Hoy día todos los municipios tienen un departamento o división de seguridad, porque se reconoce que la prevención del delito es una tarea compartida con las autoridades territoriales".

"Entonces, cuando nosotros estamos reclamando que se nos dé la facultad de prevención del delito y poder sentarnos oficialmente en la mesa con Carabineros, con la PDI, con Gendarmería, no estamos diciendo algo loco; estamos haciendo simplemente lo que hacen los municipios en las 345 comunas del país".

En esa línea, Orrego Larraín cuestionó la fórmula de un nuevo secretario regional ministerial (seremi) de Seguridad Pública, autoridad civil, una suerte de "sheriff" que tendrá en el futuro el mando de Carabineros y la PDI en cada zona.

Esta figura, defendida por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), fue aprobada en la Comisión Mixta de senadores y diputados que destrabó el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad.

"No es un buen diseño y el tiempo me va a dar la razón. Si ya había confusión, duplicidad y descoordinación con el delegados y el gobernador, imagínese con tres autoridades", alertó el gobernador metropolitano.

"El diseño debiera ser -por lo menos es lo que hemos planteado- empoderar a los gobernadores, darles atribuciones, cosa que prometió este Gobierno junto con la eliminación de los delegados", apuntó Orrego Larraín.

Destacó que "hay un proyecto de ley paralelo que establece el entregarles a los gobiernos regionales todo lo que tiene que ver con la prevención del delito, que, de verdad, es lo que más hacemos. Eso sería, creo que yo, muy virtuoso y muy favorable para el trabajo que estamos realizando".

No obstante, criticó que "el Gobierno no le ha puesto urgencia a este proyecto y me parece bastante incomprensible, porque si algo he dicho yo durante los últimos dos años es que, en materia de combate a la inseguridad o al crimen organizado, al Gobierno no le sobran manos; le faltan manos, y los gobiernos regionales tenemos recursos, tenemos liderazgos y tenemos coordinación con los municipios".

"Somos la única candidatura transversal"

En Cooperativa, Claudio Orrego se refirió a los polémicos videos que reflotaron declaraciones de alcaldes de Chile Vamos favorables a su gestión.

Dichas piezas han generado malestar de los jefes comunales que allí aparecen: Evelyn Matthei (Providencia), Rodolfo Carter (La Florida) y José Manuel Palacios (La Reina).

"Lo que está haciendo Claudio es deshonesto", fustigó Francisco Orrego en la víspera.

"No me parece que uno ande insultando a las personas de deshonestas, o injuriándolas en este caso", retrucó el actual gobernador, quien defendió que "para poder liderar" la región "se requieren personas que tengan experiencia y, sobre todo, mucha transversalidad".

"Cuando uno reclama la transversalidad, no tiene mucho valor que uno mismo diga que uno es transversal; lo importante es que lo digan otros: los que piensan distinto, los que son de otra tienda política, y lo que hemos hecho con los videos es simplemente mostrar lo que alcaldes y alcaldesas de derecha -es decir, que no son de mi signo político- han dicho respecto de la capacidad de trabajar conmigo", justificó.

"No lo vemos editado, no son fake news; son cosas que ellos han dicho públicamente a los medios de comunicación y simplemente nosotros los hemos ocupado no porque queramos insinuar que ellos están por mi candidatura, porque es evidente y lo han dicho públicamente que están por la de mi contendor, sino porque ellos dicen, con sus palabras, algo que nosotros creemos: que somos la única candidatura transversal", añadió Orrego Larraín.

"Si mi contendor tiene algún video de alguna persona de otro signo político que diga que él es transversal, por favor, que lo ocupe. Yo creo que no tiene", sentenció.

Caso ProCultura

Claudio Orrego entregó sus descargos sobre el multimillonario convenio que firmó la Gobernación Regional (GORE) con la Fundación ProCultura, creada por el psiquiatra Alberto Larraín (ex-DC), investigada en el marco del "caso convenios".

"Es importante que la gente tenga claro lo siguiente: en el caso de ProCultura en la Región Metropolitana, nosotros somos querellantes", destacó el candidato a la reelección.

El GORE firmó un programa para evitar suicidios con la ONG, el cual no pudo ser ejecutado en su totalidad, dado que la fundación cerró sus puertas el 17 de noviembre de 2023 en medio de una investigación judicial como consecuencia el "caso convenios".

El 8 de junio de 2022, el Consejo Regional aprobó el nombramiento de Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo.

Veintiún días después, el 29 de junio de 2022, se autorizó la entrega de 1.683 millones de pesos a ProCultura para el programa, denominado "Quédate", en que la fundación debería coordinar el trabajo de otras ONGs.

Orrego Larraín sostuvo que "este es un proyecto que se llevaba trabajando un año y medio en las comisiones del Consejo Regional, mucho antes de cualquier nombramiento. El nombramiento no lo hace el gobernador; lo hace el Consejo Regional y los proyectos los aprueba el Consejo Regional, con votos desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano".

"Este es un proyecto que se ejecutó durante 11 meses y cuando se incumplió hicimos lo que cualquier autoridad diligente tiene que hacer: primero, pusimos término al contrato; segundo, cobramos las pólizas de seguro. porque habíamos exigido pólizas de seguro: y, tercero, nos querellamos", aseveró.

"Me siento una persona defraudada, porque se confió como institución, como Gobierno Regional, en otra institución, que era la Fundación ProCultura, pero en su momento no había ningún indicio de ningún problema ni con él ni con nadie", subrayó.

Propuestas en seguridad

Orrego Larraín repasó algunas de sus propuestas en materia de seguridad, entre las cuales destacan la creación de un Programa Integral de Víctimas, un Observatorio Regional de Prevención del Delito y Sistemas de Patrullaje Regionales.

"Queremos escalar algunos proyectos que hemos tenido piloto — detalló el candidato a la reelección—. Tenemos ahora el Sistema de Radiopatrullas Regionales que estamos piloteando en el eje Alameda, 24 horas al día, siete días a la semana, y queremos expandirlo a otros ejes metropolitanos como Gran Avenida, Santa Rosa y Vicuña Mackenna".

"Queremos escalar también el Sistema de Integración de Cámaras de Televigilancia, que ya hicimos, ya existe y está aquí en el Palacio de Gobierno, pero hoy día tenemos que escalarlo a todos los municipios, para lo cual tenemos que conversar con ellos y convencerlos", añadió.

"Y, tercero, tenemos un Observatorio con la Fiscalía Sur y la Fundación Paz Ciudadana de Homicidios y Delitos Graves en la Zona Sur, que queremos expandir a toda la Región Metropolitana, además de todas las inversiones que estamos haciendo en prevención de deserción escolar, en iluminación y recuperación de sitios eriazos en Santiago", indicó Orrego Larraín.