Comando de Jara descarta estancamiento: Hay base de apoyo sólida

El comando de Jeannette Jara vivió un intenso primer lunes de campaña legal, con reuniones enfocadas en el despliegue territorial y la revisión del programa de la candidata, que se anunció estará listo a inicios de octubre.

Esta semana se esperan anuncios en salud y vivienda, mientras las encuestas muestran poca variación en la intención de voto de Jara, en contraste con fluctuaciones a la baja en candidaturas como las de José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Analistas han sugerido que la candidatura de Jara podría estar tocando techo, aunque la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo que la campaña recién comienza y que existe una base de apoyo sólida: "Creo que eso le da certeza y certidumbre a la ciudadanía. Apostar por nosotros es apostar a una candidatura que no solamente puede dar gobernabilidad, sino que además cuenta con una base de apoyo muy sólida", dijo Figueroa.

Unidad por Bachelet

En paralelo, la campaña se vio salpicada por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se abordó una eventual candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU.

Laura Albornoz, exministra de Bachelet y vocera del comando de Jara, emplazó a todos los candidatos presidenciales a apoyar la postulación:

"De momento, para hacer un emplazamiento a todas las candidaturas y pedirles unidad apoyando la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. Es un momento oportuno para demostrar unidad, compromiso y seriedad con los temas que justamente la agencia internacional se encarga y que tienen que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos".

El llamado recibió respuestas mixtas desde la derecha. El candidato del Partido Nacional Libertario, Johaness Kaiser, indicó que no apoyaría, pero tampoco se opondría a la postulación.

En tanto, José Antonio Kast, del Partido Republicano, manifestó que sería un orgullo que un chileno dirigiera un organismo internacional, condicionando su postura a la concreción de la candidatura. Evelyn Matthei, de Chile Vamos, se centró en su campaña y no se comprometió con la iniciativa.