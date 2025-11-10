Síguenos:
Tópicos: País | Política | Elecciones

Elecciones 2025: ¿Quiénes pueden excusarse de votar y cómo hacerlo?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Quienes no asistan a votar sin una justificación válida, arriesgan una multa que va de 0,5 a 1,5 UTM.

Elecciones 2025: ¿Quiénes pueden excusarse de votar y cómo hacerlo?
 Aton
Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, instancia en la que el país definirá a la próxima autoridad en La Moneda, además de renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

El voto es obligatorio para quienes estén habilitados en el padrón electoral y, si no asisten sin una justificación válida, arriesgan una multa que va de 0,5 a 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a entre 35 mil y 103 mil pesos chilenos.

¿Qué excusas son válidas para no votar en las elecciones presidenciales?

Existen situaciones en las que la ley permite justificar la ausencia el día de la elección. Estas son consideradas razones válidas siempre que puedan acreditarse posteriormente:

  • Personas que estén enfermas y puedan acreditarlo.
  • Quienes se encuentren fuera del país el día de la elección.
  • Personas que estén a más de 200 kilómetros de su local de votación.
  • Quienes deban cumplir funciones establecidas en la Ley 18.700 durante la jornada electoral.
  • Personas con una discapacidad certificada.
  • Quienes enfrenten un impedimento grave que pueda acreditarse ante el Juzgado de Policía Local.

En el caso de quienes estén a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, la constancia debe registrarse en Carabineros únicamente durante el mismo día de la elección. Ese comprobante será necesario si el elector o electora es citado posteriormente al Juzgado de Policía Local.

Para los otros casos, no se requiere constancia inmediata. La persona deberá esperar la notificación del tribunal y luego presentar los documentos que acrediten la situación que impidió el voto.

