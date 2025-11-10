Elecciones 2025: ¿Quiénes pueden excusarse de votar y cómo hacerlo?
Quienes no asistan a votar sin una justificación válida, arriesgan una multa que va de 0,5 a 1,5 UTM.
Quienes no asistan a votar sin una justificación válida, arriesgan una multa que va de 0,5 a 1,5 UTM.
Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, instancia en la que el país definirá a la próxima autoridad en La Moneda, además de renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.
El voto es obligatorio para quienes estén habilitados en el padrón electoral y, si no asisten sin una justificación válida, arriesgan una multa que va de 0,5 a 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a entre 35 mil y 103 mil pesos chilenos.
Existen situaciones en las que la ley permite justificar la ausencia el día de la elección. Estas son consideradas razones válidas siempre que puedan acreditarse posteriormente:
En el caso de quienes estén a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, la constancia debe registrarse en Carabineros únicamente durante el mismo día de la elección. Ese comprobante será necesario si el elector o electora es citado posteriormente al Juzgado de Policía Local.
Para los otros casos, no se requiere constancia inmediata. La persona deberá esperar la notificación del tribunal y luego presentar los documentos que acrediten la situación que impidió el voto.