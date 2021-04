En el Senado continúa el debate para postergar las elecciones de abril

La Comisión de Constitución del Senado comenzó a revisar la reforma constitucional que busca postergar las elecciones de la próxima semana para el 15 y 16 de mayo, luego de que fuera visada por la Cámara de Diputados.

Aunque se ve complejo, el Gobierno espera tener despachada esta reforma hoy mismo. Sin embargo, recién se está revisando en la Comisión, faltando su paso por la Sala del Senado y, si se ingresan nuevas indicaciones, pasar nuevamente por la Cámara de Diputados.

El proyecto, que ya pasó por las comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución de la Cámara Baja, discute la idea de cambiar las elecciones, luego de que el Presidente Sebastián Piñera afirmara que, ante el recrudecimiento de la pandemia, no es seguro llevar a cabo las votaciones el 10 y 11 de abril, fecha fijada actualmente.

ALCALDES SIGUEN EN PICADA CONTRA EL GOBIERNO

Esta jornada llegaron hasta la Oficina de Partes de La Moneda un grupo de alcaldes para dejar una carta con el reclamo porque los jefes comunales suspendidos que van a la reelección no retomarían sus funciones hasta las elecciones, como se aprobó en la Cámara.

La misiva fue firmada por cerca de 50 jefes comunales, como la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien señaló que "estar dos meses entre hacer campaña y no hacer campaña, lo más oportuno es volver a trabajar", mientras que su par de La Florida, Rodolfo Carter, acotó que "no es casualidad que yo esté con (el alcalde de Recoleta, Daniel) Jadue en un punto de prensa, no somos amigos, pensamos diferente en casi todo, pero irrita cuando alguien por joder a Jadue juega con la salud pública".

Le hemos pedido al gobierno que frene la idea de que alcaldes y alcaldesas no podamos volver a nuestras funciones. Es urgente que retomemos nuestras labores con la comunidad, especialmente en medio de esta pandemia! pic.twitter.com/eb5ubTx6ou — Daniel Jadue (@danieljadue) April 1, 2021

Asimismo, se contempla una nueva disposición transitoria que suspende la campaña electoral aplicable a las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, desde las 23:59 horas del día de la publicación de esta reforma hasta las 23:59 horas del 28 de abril, retomándose entre el 29 de abril y el jueves 13 de mayo.

En tanto, el diputado Jaime Mulet (FRVS), el único que votó en contra de la suspensión del pago de intereses a los créditos solicitados por los candidatos, sostuvo que "me parece que grave que el mundo político, el Parlamento en este caso, la Cámara de Diputados, establezca una norma de suspensión por causa de la pandemia. A mi me gustaría que esa facilidad sea para todas las personas".