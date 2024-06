Hoffmann descartó "negociación espuria" detrás de candidatura al GORE Valparaíso

María José Hoffmann volvió a definirse como una "candidata competitiva" para el Gobierno Regional de Valparaíso, al tiempo que descartó que su rol como secretaria general de la UDI sea incompatible con su aspiración electoral, como alegan en Renovación Nacional.

Su irrupción en esta carrera ha indignado a ese partido, que defiende la candidatura de Luis Pardo, oficial (r) del Ejército de Chile y diputado por la zona en el período 2018-2022, por lo que ella reafirmó en El Primer Café de Cooperativa que, además de sus 12 años de trayectoria parlamentaria en la región, "hay cinco encuestas que me ponen en una posición con bastante ventaja".

El vicepresidente de RN, Ruggero Cozzi, replicó en el mismo espacio que "las directivas de los partidos políticos tienen que actuar con imparcialidad, con la mayor objetividad posible y con altura de miras", al tiempo que instó a "privilegiar el interés de las regiones, de las comunas, del país ante todo, y no los proyectos personales".

"Lo que me preocupa es que haya una negociación incompatible, un conflicto de interés, porque no se puede ser secretario general y candidato al mismo tiempo (...) cuando la secretaria general de un partido vela por su propio interés como candidato, la negociación puede desnaturalizarse completamente, y eso es lo que está ocurriendo", acusó el exconvencional.

Ante aquello, la exdiputada recalcó que "lo importante no son los partidos, sino que quién tiene más posibilidades de ganarle a la izquierda", y a la vez, declaró que "no comparto en absoluto" que su eventual candidatura sea incompatible con su rol en la mesa de la UDI, "porque pasa en otros partidos y es parte de las reglas del juego".

"Muchos presidentes de partido son candidatos al mismo tiempo que hacen las negociaciones, no veo por qué el problema sería puntualmente conmigo. Y están todas las garantías dadas (...) soy candidata hace un mes, todavía no estoy nominada; ¿qué mejor muestra de garantía de que queremos hacer las cosas bien, y que no ha habido ninguna negociación espuria?", cerró Hoffmann.