Kast rechaza interpretar las conclusiones de Frei tras reunión

Tras la controversia generada por su encuentro con el exmandatario e histórico militante de la Democracia Cristiana (DC) Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, afirmó este miércoles que la reunión sostenida fue de carácter "institucional".

Aunque reconoció que el encuentro puede tener lecturas políticas, el líder republicano restó importancia al impacto en sus adversarios, señalando que el objetivo principal fue el futuro del país y no obtener un beneficio electoral inmediato.

"Si esta es una reunión política... Esta es una reunión institucional, va mucho más allá. Efectivamente, se pueden sacar conclusiones políticas, pero yo al menos no lo hice con un sentido de tener un apoyo más o un apoyo menos. Es pensar en el futuro de Chile", aseguró Kast en una rueda de prensa.

"¿Se puede interpretar? Se puede interpretar. ¿Lo quiero interpretar yo? No lo quiero interpretar yo. ¿Puede ser un golpe político para otros? Puede serlo. No es mi intención final ese golpe político", agregó el candidato opositor, para luego sentenciar que "ese golpe político se lo han dado solo ellos mismos, cuando han insistido en una continuidad" del actual Gobierno.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano y senador electo por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, validó la trascendencia del encuentro, interpretándolo como un "apoyo" de Frei a la candidatura de Kast.

Sorteo de la franja

En otro frente de la campaña, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sorteó hoy el orden de aparición para el primer día de emisión de la franja electoral, que se extenderá desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre.

La emisión del domingo se iniciará con el segmento de Kast, seguido por el de la candidata oficialista, Jeannette Jara, aunque el orden de aparición se irá rotando diariamente. Cada aspirante dispondrá de cinco minutos para presentar sus propuestas a la ciudadanía.