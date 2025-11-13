Kast volverá a usar vidrio antibalas en último acto de campaña

La noche de este jueves, el candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, encabezará su último mitín al aire libre antes del término al periodo legal de propaganda electoral, que vence hoy a las 23.59 horas.

El escenario elegido es la ciudad de Concepción, en la Región del Biobío, y donde el aspirante a La Moneda estará nuevamente protegido por láminas de cristales antibalas.

Kast ya utilizó este tipo de protección en Viña del Mar (Región de Valparaíso). La escena, registrada en la Avenida Perú, guardó similitud con el presidente estadounidense, Donald Trump, que en reiteradas veces apareció con este tipo de protección el año pasado durante sus actos de campaña, después de ser víctima de un fallido ataque en Pensilvania.

El vidrio antibalas del republicano provocó reacciones negativas de sus contendores: Jeannette Jara (oficialismo y la Democracia Cristiana) le atribuyó "temor a los chilenos" y Marco Enríquez-Ominami (independiente) una estrategia de "manipular el miedo" del electorado.

Frente a la lluvia de críticas, el entorno del candidato republicano salió en su defensa. Desde el comando de Kast, se argumenta que la medida responde a la "contingencia" y al "nivel de exposición del candidato" en su primer acto masivo al aire libre.

Se aclaró que la decisión se tomó para "prevenir cualquier incidente" y que, aunque Kast "tiene custodias de Carabineros", el uso del vidrio antibalas no fue una recomendación de la institución ni tampoco existía una "amenaza concreta".

"Los motivos son reservados"

Consultado por Cooperativa sobre el motivo del blindaje antibalas de Kast, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien es vicepresidente del Partido Social Cristiano, señaló: "Las medidas de seguridad no las comentamos públicamente, porque obviamente son estrictamente reservadas".

"Hoy día hicimos hartas actividades con el candidato, reuniones, estuvimos incluso en el semáforo de Prat con Carrera. Cada medida de seguridad se toma de acuerdo a sugerencias y no se puede comentar más en detalle, eso es así y es parte de lo que nosotros hemos venido diciendo. Respetamos todas las sugerencias de cuando hay alguna medida de seguridad, las respetamos y es parte de, pero comentar más allá, el motivo, no podemos", declaró el jefe comunal.

"Si no se sabe por qué, cuáles son los motivos que no se pueden comentar públicamente, no se puede señalar si es algo exagerado o no, porque los motivos son reservados", insistió.