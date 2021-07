Lavín en picada: No es lo mismo perder con Lagos o Bachelet que entregarle Chile a Daniel Jadue

En el último día de campaña de los candidatos presidenciales a la primaria de este domingo, el aspirante a La Moneda por la UDI, Joaquín Lavín, dijo que "no es lo mismo" perder una elección contra Ricardo Lagos o con Michelle Bachelet "que entregarle Chile" a Daniel Jadue.

Lavín realizó su cierre de campaña esta mañana en la comuna de Las Condes, donde señaló que en los comicios de este domingo "es mucho lo que está en juego" e hizo un fuerte llamado a acudir a votar a pesar del fin de semana largo y las vacaciones de inviernos de los niños y advirtió que "o vamos a votar el domingo o no nos quejemos después".

"Hace 20 años perdí estrechamente una elección presidencial con Ricardo Lagos, pero quiero decir una cosa: no es lo mismo perder con Ricardo Lagos o con Michelle Bachelet, que entregarle Chile a Daniel Jadue", acotó.

Jadue, por su parte, respondió que "claramente hoy día nuestro país no quiere otro Gobierno de derecha", indicando que "viven en una burbuja que ni siquiera su sector logra entender, entonces yo no tengo ningún lugar a dudas que en nuestra primaria va a participar mucha más gente que en la derecha, porque la derecha hoy día está en el suelo y no tiene nada que ofrecerle a Chile con ninguno de los cuatro candidatos".

Jadue tendrá su cierre de campaña durante la noche, y esta jornada participó como alcalde de Recoleta en una actividad donde lanzó una Óptica Popular.

ROCES EN APRUEBO DIGNIDAD

En los últimos días hubo algunas rencillas entre Jadue y el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien mantuvo una seguidilla de actividades en la Región de Valparaíso como acto de cierre de campaña. Allí dijo que "no estoy tenso, yo estoy motivado en el territorio, contento convocando, creo que vamos a tener una primaria con mucha convocatoria en Apruebo Dignidad".

Agregando que "seguramente de la primaria de Apruebo Dignidad va a salir el próximo Presidente de Chile" y que, a su juicio, le parecen "inconducentes las polémicas de último minuto, vamos a seguir trabajando juntos con Daniel después del 18 (de julio), sigue intacto ese compromiso, nosotros las alianzas las respetamos".

CHILE VAMOS MÁS CAUTELOSO

El candidato por RN-PRI, Mario Desbordes, realizó un banderazo en la Plaza Italia y en la tarde cerrará su campaña en Viña del Mar. El aspirante expresó que "este domingo vamos a ganar, si llegáramos a perder nadie se va para la casa, vamos a seguir trabajando: primero, apoyando al que gane, si yo gano me van a apoyar los tres y, lo otro, vamos a seguir construyendo derecho social, esto está empezando recién".

Mientras que el candidato de Evópoli, Ignacio Briones, se trasladó hasta el Maule para un acto de cierre de campaña, y continuará con otro en la Región Metropolitana. En Talca, el ex ministro de Hacienda fue más áspero y señaló que "todos parecen tener una bola de cristal, yo creo que uno no es dueño de los votos, las personas son libres, hay que confiar en ellas, hay que tener respeto por ellas".

"Acá hay que convencer en base a propuestas, en base a miradas de futuro, en base a honestidad. Insisto, yo no voy a mentir, yo no voy a prometer algo que no puedo cumplir", añadió.

El independiente Sebastián Sichel, en tanto, tendrá su cierre de campaña en Providencia en horas de la tarde.