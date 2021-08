Mañalich: Desde el Senado puedo aportar "en corregir la brecha sanitaria y en políticas sociales"

En una de sus primeras entrevistas como candidato a senador, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich afirmó en Cooperativa que su intención es "aportar en corregir la brecha sanitaria y en políticas sociales" y admitió que, aunque "sistemáticamente" había rechazado la aspiración al Congreso, una conversación con el Evópoli Felipe Kast lo "convenció" de asumir el desafío.

Mañalich recordó que "los tres partidos de 'Chile Podemos +' me pidieron en distintos momentos que me incorporara como senador, yo dije sistemáticamente que no, pensando que debe llegar gente joven y es momento de cambio, 20 razones", pero aclaró que "una conversación con Felipe Kast la semana pasada fue muy convincente, en el sentido de que hay un deber y yo tengo una figura política, hay conocimiento significativo con buena y mala opinión de mí".

En Lo Que Queda del Día expuso que, a su juicio, "no hay contradicción en decir que son momentos de cambios y que tenemos que enfrentarlos entre todos como país, generaciones más adultas y jóvenes aportando", y su candidatura final. "Cualquier persona que crea que pueda aportar en un momento tan crucial de la historia de Chile como es este año 2021 y los que vienen, no pueden restarse, y ese fue el argumento fundamental por el cual decidí tomar ese desafío", enfatizó.

Negó, asimismo, que Sebastián Piñera haya tenido alguna influencia en su decisión. "Converso cada cierto tiempo con el Presidente, pero este tema en particular no lo tocamos (...) hace por lo menos dos meses él me preguntó, le dije que yo no estaba dispuesto y hasta ahí llegó la conversación".

Sobre sus objetivos en una eventual llegada al Senado, destacó: "Dada en particular la necesidad manifestada por la ciudadanía en corregir la brecha sanitaria, poder aportar en esa línea y en todo lo que significan políticas sociales, me interesa enormemente".

Mañalich competirá por la Región Metropolitana, como independiente en cupo de Evópoli, partido con el que dijo tener "afinidad política y cercanía humana". De hecho, reveló, "en la primaria votpe por (Ignacio) Briones".

Sobre el "rol" que tendrá dentro de esa lista parlamentaria en esa circunscripción electoral (7), adelantó que trabajará "junto con Luciano Cruz-Coke", el candidato de Evópoli. Hay "fair play absoluto" entre ambos, no obstante que "he tomado este desafío con entera responsabilidad y compromiso. Quiero ganar, debo ganar".

"NO PUEDO RENEGAR DE MI HISTORIA"

Respecto a la opinión que pueda tener la gente sobre él, considerando que fue titular sanitario en ambas Administraciones de Piñera, fue enfático: "Yo no puedo renegar de mi historia, he sido parte de los Gobiernos del Presidente Piñera como ministro de Salud. Estoy tranquilo y creo que el juicio ciudadano respecto al aspecto del trabajo (frente a la pandemia) está tomando valor, estamos en una situación de la pandemia bastante mejor, en términos de vacunación, accesos a tratamientos intensivos, ayudas sociales, a pesar de las críticas iniciales".

"Ha sido un período extraordinariamente duro. No puedo anticipar cuál será el juicio de la historia respecto al Presidente Piñera, pero no estoy dispuesto a renegar que fui ministro, recalcó.

En tanto, sobre su campaña senatorial puntualizó que "a pesar de que soy independiente, me someto a las directrices que dé el candidato y el partido por el cual voy, y lo que ellos decidan es que lo voy a hacer".

No ha transcurrido un día completo desde la inscripción de las listas, y ya ha levantado polémica en "Chile Podemos+" la postulación del diputado Pedro Velásquez (Ind-cupo PRI), quien irá por la circunscripción senatorial 5, debido a que en los últimos años se ha visto envuelto en varias controversias: en 2007 fue condenado por fraude al Fisco y destituido como alcalde; en 2019 fue denunciado por acoso sexual, lo que luego fue desestimado al interior de la Cámara, y finalmente, en 2020 fue detenido por circular sin salvoconducto.

Aunque evitó dar un juicio propio sobre esa nominación, Mañalich planteó que "esta elección es realmente crucial para el futuro de Chile, y en ese sentido cualquier falta de cuidado tiene repercusiones y genera conflictos innecesarios para el candidato Sebastián Sichel y la coalición".

"Abre un flanco que no había ningún motivo para abrir", alertó.