Matías Walker defiende su apoyo a Claudio Orrego pese definición de Demócratas

El senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, afirmó este sábado en Cooperativa que Claudio Orrego (independiente) "es el mejor candidato" de cara a la segunda vuelta por el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana, a pesar de que la posición de su partido es apoyar la candidatura de Francisco Orrego (RN).

En conversación con El Diario de Cooperativa, el vicepresidente del Senado explicó que "si le hacemos honor al nombre de nuestro partido, Demócratas, acá puede haber distintas opiniones. Y es bueno que se transparenten esas opiniones, porque los partidos políticos somos personas jurídicas de derecho público, que nos regimos por el principio de la transparencia".

"Me pareció importante transparentar -ante la ciudadanía- que la decisión de apoyar a Francisco Orrego fue una decisión mayoritaria (de Demócratas), que no fue unánime, y que hay muchos que conocemos la trayectoria de Claudio Orrego, su capacidad de gestión, su profesionalismo, su capacidad de trabajar con todos los alcaldes. Votamos dentro de las instancias democráticas de nuestro partido por apoyar a Claudio Orrego, perdimos la votación, pero es importante transparentarlo", manifestó,

Consultado por el contendor de Claudio Orrego, Walker enfatizó que "lo peor acá es ningunear a Francisco Orrego, él sacó un millón de votos. Su trayectoria viene de un mundo distinto, ha sido más conocido por su participación en un programa de televisión. Pero yo más que hablar de los defectos del otro candidato, quiero transparentar por qué dentro de Demócratas yo soy de la opinión de que el mejor candidato es Claudio Orrego".

"Lo que ha hecho en la RM, recuperando los espacios públicos para las familias, sobre todo en el sector poniente, que es donde hay más inequidad territorial, eso me parece muy interesante de la figura de Claudio Orrego", puntualizó el legislador.

Presupuesto INDH

Walker también se refirió al debate del Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados y sostuvo que "el tema del Instituto Nacional de Derechos Humano (INDH), hay que verlo con mucho cuidado. Obviamente que el INDH tiene que mejorar su gestión, ser el INDH de todos los chilenos y no solamente de un sector político".

"Pero si Chile no fue condenado en instancias internacionales para el estallido social por delitos de lesa humanidad y no se consideró que en Chile había violaciones sistemáticas a los derechos humanos es, entre otras razones, porque tenemos un Poder Judicial independiente, un Ministerio Público independiente, pero también porque tenemos un INDH. Entonces, no es cuestión de llegar y quitarle el presupuesto al INDH", concluyó.