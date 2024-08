Matthei: "Impresentable" que el chavista Navarro sea candidato del oficialismo

La candidatura al Gobierno Regional del Biobío de Alejandro Navarro (Independiente, en cupo FRVS) divide al oficialismo y genera, además, el rechazo en la oposición, principalmente de la carta presidencial de la UDI, la alcaldesa Evelyn Matthei.

"Los vínculos del exsenador Navarro con el régimen de Maduro son conocidos desde hace 10-20 años, por lo tanto, lo primero que llama la atención es que partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, lo hayan apoyado. Ahora, dado lo que ha ocurrido el domingo, es aún más impresentable (su postulación como candidato de la centroizquierda)", declaró la jefa comunal de Providencia.

"¿Cómo lo apoyaron? Si todo el mundo sabe que él siempre no solamente ha visitado y tenido lazos, sino que han habido muchos rumores de financiamiento de parte del régimen de Maduro hacia esa persona. Así que bueno, ellos tendrán que dar las explicaciones", dijo.

Navarro (ex-PS) es uno de los políticos chilenos más cercano a Nicolás Maduro, quien aseguró que ganó las elecciones de este domingo en Venezuela, sin embargo, la oposición y varios países de la región acusan un fraude electoral. También lo fue de Hugo Chávez.

En una entrevista en 2017, el entonces senador y candidato presidencial declaró: "Si Maduro me llama a ser su soldado, yo voy inmediatamente". Más recientemente, se cuadró con las advertencias del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, cuando acusó que agentes chilenos participaron en el crimen de Ronald Ojeda, y criticó al Presidente Gabriel Boric cuando refutó los dichos de su homólogo brasileño, Lula da Silva, sobre una "construcción narrativa" respecto a la realidad del chavismo.

Su postura con el chavismo genera algunos roces en el oficialismo, incluso con la Democracia Cristiana, quienes no darían su apoyo a la elección de GORE de octubre próximo. Sin embargo, la presidenta del FRVS, Flavia Torrealba, remarcó que sus dichos del 2017 "no anulan los aportes que ha hecho por la justicia social, la región y su gente", según consignó El Mercurio.

TOHÁ: DECLARACIONES DE MADURO SON "COMPLETAMENTE ABSURDAS"

Ayer, en conferencia de prensa, Maduro aseguró las personas que fueron detenidas durante las protestas que se viven desde el domingo "vienen entrenados en Chile y Perú. Centros de entrenamientos en Chile y Perú".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a este emplazamiento y dijo que estas declaraciones son "completamente absurdas", añadiendo que Chile es "un país democrático, ha dado pruebas de ello y de su consistencia, y una cosa que no hacemos es aquella que él mencionó".

Y subrayó que "no solo son absurdas, sino que recuerdan otras declaraciones similares que uno ha escuchado en otro momento. Esa no es la forma de enfrentar las crisis al interior de los países, no es la forma de explicar los conflictos sociales, no lleva por buen camino a nadie".