Matthei pidió "unidad amplia" de la oposición en la presidencial y parlamentaria

La militante UDI Evelyn Matthei, recién proclamada candidata presidencial de Renovación Nacional (RN), reiteró este lunes su llamado a la unidad de la oposición de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año.

La postura de Chile Vamos es hacer elecciones primarias amplias en las oposiciones, incluyendo al Partido Republicano, Partido Social Cristiano, Amarillos, Demócratas y también al Partido de la Gente.

La proclamación de Matthei por parte de RN se dio en esta idea de unidad, algo que, de todas maneras, sigue sin generar consensos en todos los sectores opositores, sobre todo en Republicanos.

"Hoy hemos estado todos de acuerdo en que mientras más amplia sea la oposición que actúe en forma unida, mejores resultados vamos a tener. Y ojalá los chilenos entiendan y empujen a que haya la unidad que debe existir desde Republicanos hasta Demócratas, Amarillos y (el Partido) Social Cristiano", advirtió la abandera presidencial.

En esta línea, la exalcaldesa de Providencia afirmó que para esta unión "no estamos hablando solamente de la elección presidencial, porque por último en la presidencial hay una segunda vuelta", sino que también "en las (elecciones) parlamentarias, en las que no hay segunda vuelta".

Kaiser tras superar a Kast en Cadem: "No me estresa el tema"

Los llamados a la unidad se cruzan con el resultado de las encuestas, por ejemplo, Cadem, en la que se destacó que el diputado Johannes Kaiser superó a José Antonio Kast en preferencia presidencial espontánea.

El parlamentario llegó al 10%, registrando un alza de cinco puntos porcentuales respecto a lo evidenciado en diciembre del año pasado; mientras que el líder de Republicanos se quedó en un 9% de las preferencias.

Por su parte, Matthei lideró el ranking con un 23%, retrocediendo tres puntos en comparación con el último sondeo de opinión.

"Las encuestas son fotos del momento", recordó Kaiser.

"Personalmente, no me estresa el tema. Vamos a ver cómo sigue avanzando, todavía queda mucho tiempo para la presidencial y tenemos la mirada puesta naturalmente en las primarias y en la primera vuelta, no necesariamente en los competidores", dijo el parlamentario.

"Yo creo que le está haciendo sentido el mensaje que nosotros estamos despachando, está siendo recepcionado por cada vez más gente, y esa gente piensa que este mensaje efectivamente representa lo que quieren para el futuro político, económico y de seguridad en nuestra nación", aseveró.

Republicanos insiste: no participarán en primarias

Pese a que la arremetida de Kaiser podría afectar a la base electoral de Kast, pues representan sensibilidades políticas parecidas, en el Partido Republicano insistieron en que no harán primarias ni con el diputado -exmilitante de su cartera- ni con Matthei.

"Nosotros vamos a ir directo a primera vuelta con José Antonio Kast. La gracia que tiene Kast es que él cumple lo que dice, y en ese sentido él hace una diferencia muy grande respecto de todo el resto de los candidatos o quienes pretenden ser candidatos en nuestro país. Entonces ahí hay un acto de responsabilidad", afirmó el jefe de bancada del partido, el diputado Luis Sánchez.

Asimismo, dio cuenta que deben "ir directamente a primera vuelta y esperar que ahí se resuelva. Mientras más candidatos haya, mientras más alternativas existan con voto obligatorio, mejor para Chile, porque se fortalece la democracia y nuestro país finalmente va a poder decidir qué les interpreta más".

Pocas claridades en el oficialismo

En el oficialismo, en tanto, el escenario presidencial sigue poco claro y son escasas las cartas que se han oficializado en estos meses.

La última confirmación llegó este fin de semana en el Consejo Ampliado PS Regional del Maule, que proclamó como su abanderada a la senadora y presidenta del partido, Paulina Vodanovic.

Este nombre se suma al diputado Vlado Mirosevic, quien ya fue proclamado por el Partido Liberal como candidato para llegar a la presidencia este año.

FA busca un candidato propio "que permita continuar con el Gobierno de Boric"

La presidenta del Frente Amplio (FA) -el partido del Presidente Gabriel Boric-, Constanza Martínez, dijo que están "muy comprometidos por que haya una primaria lo más amplia posible, que represente a un sector progresista. Por eso, todas las candidaturas que representan distintas sensibilidades son una buena noticia para el sector".

"Nosotros estamos trabajando por poder levantar una candidatura propia que permita continuar con el Gobierno del Presidente Boric y los elementos que han podido plantearse, sumado, además, con un Parlamento que promueva los cambios", afirmó la dirigenta y exdelegada presidencial metropolitana.

"Creo que ha sido un peso muy grande para esta administración tener una oposición que ha sido muy obstruccionista, y por eso estamos enfocados en una discusión de proyecto con distintos actores y también con la posibilidad de que sea eso lo que prime antes que nombres", subrayó Martínez.

Con todo, la timonel del FA enfatizó que "todavía queda harto tiempo".