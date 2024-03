Municipales en dos días: Republicanos advierten posibilidad de "fraude"

Los diputados del Partido Republicano Catalina del Real y Cristián Araya pidieron que el Servicio Electoral (Servel) reconsidere su petición de desarrollar las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales en dos días.

Tras hacer entrega de una carta en las oficinas de tal ente este lunes, Araya planteó que "la exigencia de mantener el control de las urnas, cuando se pase de un día a otro, abre las posibilidades a un eventual fraude. Creemos que el sistema más seguro es el de una sola jornada".

"La encuesta Cadem mostró que un 64% de los chilenos no está de acuerdo con hacerla en dos días. No vayamos en contra de la opinión de Chile, no vayamos contra el comercio, no vayamos contra los municipios, que también dicen que para ellos va a ser un gasto significativo hacerlas en dos días", complementó Del Real.

La solicitud del Servel de realizar los comicios entre el sábado 26 y el domingo 27 de octubre, que ya fue recogida por el Gobierno, responde a que las cédulas grandes asignadas en ciertas comunas pueden demorar el proceso.

La reforma constitucional a ser presentada replicaría el modelo de la mega elección de 2021, cuando además de haber cuatro papeletas, se buscaba evitar aglomeraciones para reducir la posibilidad de contagio por Covid-19.

En esa oportunidad, los comicios culminaron sin denuncias ni sospechas de fraude, después de que las urnas fueran selladas de un día para otro, y los locales de votación contaran con el estricto resguardo de las Fuerzas Armadas y Carabineros.