Postergación de elecciones debe estar lista "a más tardar el miércoles", dice senador RN

El senador de Renovación Nacional Rodrigo Galilea afirmó que "a más tardar el miércoles" tiene que estar despachada y publicada la reforma constitucional que posterga la mega elección del 10 y 11 de abril para el 15 y 16 de mayo.

Galilea integra la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, que el jueves aprobó la iniciativa gubernamental estableciendo que los alcaldes que postulan a la reelección podrán volver a sus cargos hasta el 28 de abril (un tema que genera controversia), la suspensión de la campaña en el intertanto y que el sábado y domingo de votación serán feriados irrenunciables.

"Es un proyecto que no solamente tiene cambio de fecha, sino que también debía resolver un montón de cuestiones muy delicadas, como qué hacer con los alcaldes -si vuelven o no vuelven-, qué hacer con los gastos electorales, si se suspende o no se suspende la campaña, etcétera", comentó Galilea.

El parlamentario agregó que, dada la premura de fechas, en el Congreso tienen "claro que este proyecto de ley tiene que estar completamente terminado, sancionado y publicado, a más tardar, el miércoles de la próxima semana".

TRABAJO PARLAMENTARIO EN DOMINGO

En efecto, la Sala del Senado sesionará el domingo para analizar los cambios introducidos por la Comisión de Constitución a la iniciativa, mismo día en será discutida la iniciativa del Gobierno sobre ayudas para la clase media, que avanzó en la Comisión de Hacienda tras un acuerdo del oficialismo y la oposición.

"Todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de postergar el proceso eleccionario tiene sentido en la medida en que seamos capaces de generar un conjunto de ayudas sociales -es lo que se ha estado conversando y trabajando en la Comisión de Hacienda- y que esto vaya acompañado también de medidas sanitarias, que es lo que el Gobierno ha anunciado. Por eso la mesa (de la Cámara Alta), en conjunto con los comités, tomó la decisión de citar al domingo a partir de las 10:00 de la mañana", comentó la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC).