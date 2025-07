PS presentó proyecto para impedir el voto de extranjeros no nacionalizados

Parlamentarios del Partido Socialista presentaron un proyecto de ley que impide el voto de los extranjeros no nacionalizados en las elecciones presidenciales, con la finalidad de que se ponga en urgencia en el Congreso.

La propuesta, presentada por la bancada socialista y el senador Tomás de Rementería, surge en un contexto de intenso debate entre el oficialismo y la oposición por el voto extranjero.

"Nos parece necesario que las elecciones presidenciales las decidan los nacionales y no los extranjeros. Por eso con otros diputados presentamos este proyecto y espero que el Gobierno le ponga urgencia y que la derecha demuestre su patriotismo", explicó de Rementería.

"Yo creo que acá los extranjeros que quieran votar, se pueden nacionalizar. No es necesario que solo voten los avecindados, que creo que es una medida muy laxa comparada con lo que hay en otros países", complementó.

"Siempre he actuado con convicción"

La iniciativa también se da en medio de las criticadas declaraciones del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien señaló en la discusión legislativa que no quería una política de "arepa y ron".

El diputado emitió un comunicado defendiendo su postura, que no busca polemizar, sino que destaca que el futuro de Chile "lo deben decidir los chilenos".

Siempre he actuado guiado por convicciones, no por cálculos. Y las defiendo con coraje, aunque incomoden. Una de ellas es clara: el destino de Chile lo deciden los chilenos.

Frente a los ataques y declaraciones que he recibido de parte de sectores de la comunidad venezolana en…