Región Metropolitana tendrá más de un tercio de los diputados desde 2029

La Cámara de Diputadas y Diputados tiene 155 miembros, electos cada cuatro años en elecciones nacionales, y distribuidos en 28 distritos, desde la reforma electoral de 2015 que terminó con el sistema binominal, pasando a una fórmula proporcional con el denominado método D'Hont.

Sin embargo, el número de diputados por distrito no es fijo y depende de la población del mismo: por ley el Servicio Electoral (Servel) debe revisar cada 10 años la cifra, sumando, restando o manteniendo, según corresponda y de acuerdo a los cambios demográficos.

Según la ley, un distrito no puede tener menos de 3 legisladores, pero tampoco más de 8.

Por ello, y en una resolución en el Diario Oficial, el Servel detalló los cambios que aplicarán desde la elección de noviembre de 2029 y que dejarán a la Región Metropolitana con un total de 54 diputados, es decir más de un tercio de la Cámara Baja; frente a los actuales 47.

Esto, pues los distritos 9, 11, 12 y 14 pasarán a tener el máximo: 8 parlamentarios. También suman escaños las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Biobío.

En contraparte, las regiones de Atacama, O'Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos verán disminuida su presencia en el hemiciclo.

La composición de la Cámara Baja desde 2029

Región de Arica y Parinacota

Distrito 1: 3 diputados

Región de Tarapacá

Distrito 2 : 3 diputados

Región de Antofagasta

Distrito 3: 6 diputados, suma 1

Región de Atacama

Distrito 4: 3 diputados, pierde 2

Región de Coquimbo

Distrito 5: 8 diputados, suma 1

Región de Valparaíso

Distrito 6 : 8 diputados

: 8 diputados Distrito 7: 8 diputados

Región Metropolitana

Distrito 8 : 8 diputados

: 8 diputados Distrito 9 : 8 diputados, suma 1

: 8 diputados, Distrito 10 : 8 diputados

: 8 diputados Distrito 11 : 8 diputados, suma 2

: 8 diputados, Distrito 12 : 8 diputados, suma 1

: 8 diputados, Distrito 13 : 6 diputados, suma 1

: 6 diputados, Distrito 14: 8 diputados, suma 2

Región de O'Higgins

Distrito 15 : 5 diputados

: 5 diputados Distrito 16: 3 diputados, pierde 1

Región del Maule

Distrito 17 : 7 diputados

: 7 diputados Distrito 18: 3 diputados, pierde 1

Región de Ñuble

Distrito 19: 4 diputados, pierde 1

Región del Biobío

Distrito 20 : 8 diputados

: 8 diputados Distrito 21: 6 diputados, suma 1

Región de La Araucanía

Distrito 22 : 3 diputados, pierde 1

: 3 diputados, Distrito 23: 6 diputados, pierde 1

Región de Los Ríos

Distrito 24: 3 diputados, pierde 2

Región de Los Lagos

Distrito 25 : 3 diputados, pierde 1

: 3 diputados, Distrito 26: 5 diputados

Región de Aysén

Distrito 27: 3 diputados

Región de Magallanes

Distrito 28: 3 diputados

La resolución también enfatiza que "dentro de los cinco días siguientes a la publicación", ésta puede ser objetada por "cualquier ciudadano" ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).