Región Metropolitana tendrá más de un tercio de los diputados desde 2029
Con los datos del Censo 2024, el Servel reveló los cambios en el número de parlamentarios que tendrán los distritos.
Con los datos del Censo 2024, el Servel reveló los cambios en el número de parlamentarios que tendrán los distritos.
La Cámara de Diputadas y Diputados tiene 155 miembros, electos cada cuatro años en elecciones nacionales, y distribuidos en 28 distritos, desde la reforma electoral de 2015 que terminó con el sistema binominal, pasando a una fórmula proporcional con el denominado método D'Hont.
Sin embargo, el número de diputados por distrito no es fijo y depende de la población del mismo: por ley el Servicio Electoral (Servel) debe revisar cada 10 años la cifra, sumando, restando o manteniendo, según corresponda y de acuerdo a los cambios demográficos.
Según la ley, un distrito no puede tener menos de 3 legisladores, pero tampoco más de 8.
Por ello, y en una resolución en el Diario Oficial, el Servel detalló los cambios que aplicarán desde la elección de noviembre de 2029 y que dejarán a la Región Metropolitana con un total de 54 diputados, es decir más de un tercio de la Cámara Baja; frente a los actuales 47.
Esto, pues los distritos 9, 11, 12 y 14 pasarán a tener el máximo: 8 parlamentarios. También suman escaños las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Biobío.
En contraparte, las regiones de Atacama, O'Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos verán disminuida su presencia en el hemiciclo.
La resolución también enfatiza que "dentro de los cinco días siguientes a la publicación", ésta puede ser objetada por "cualquier ciudadano" ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).