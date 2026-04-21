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Tópicos: País | Política | Elecciones

Región Metropolitana tendrá más de un tercio de los diputados desde 2029

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Con los datos del Censo 2024, el Servel reveló los cambios en el número de parlamentarios que tendrán los distritos.

Región Metropolitana tendrá más de un tercio de los diputados desde 2029
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La Cámara de Diputadas y Diputados tiene 155 miembros, electos cada cuatro años en elecciones nacionales, y distribuidos en 28 distritos, desde la reforma electoral de 2015 que terminó con el sistema binominal, pasando a una fórmula proporcional con el denominado método D'Hont.

Sin embargo, el número de diputados por distrito no es fijo y depende de la población del mismo: por ley el Servicio Electoral (Servel) debe revisar cada 10 años la cifra, sumando, restando o manteniendo, según corresponda y de acuerdo a los cambios demográficos.

Según la ley, un distrito no puede tener menos de 3 legisladores, pero tampoco más de 8.

Por ello, y en una resolución en el Diario Oficial, el Servel detalló los cambios que aplicarán desde la elección de noviembre de 2029 y que dejarán a la Región Metropolitana con un total de 54 diputados, es decir más de un tercio de la Cámara Baja; frente a los actuales 47.

Esto, pues los distritos 9, 11, 12 y 14 pasarán a tener el máximo: 8 parlamentarios. También suman escaños las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Biobío.

En contraparte, las regiones de Atacama, O'Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos verán disminuida su presencia en el hemiciclo.

La composición de la Cámara Baja desde 2029

 

Región de Arica y Parinacota

  • Distrito 1: 3 diputados

Región de Tarapacá

  • Distrito 2 : 3 diputados

Región de Antofagasta

  • Distrito 3: 6 diputados, suma 1

Región de Atacama

  • Distrito 4: 3 diputados, pierde 2

Región de Coquimbo

  • Distrito 5: 8 diputados, suma 1

Región de Valparaíso

  • Distrito 6: 8 diputados
  • Distrito 7: 8 diputados

Región Metropolitana

  • Distrito 8: 8 diputados
  • Distrito 9: 8 diputados, suma 1
  • Distrito 10: 8 diputados
  • Distrito 11: 8 diputados, suma 2
  • Distrito 12: 8 diputados, suma 1
  • Distrito 13: 6 diputados, suma 1
  • Distrito 14: 8 diputados, suma 2

Región de O'Higgins

  • Distrito 15: 5 diputados
  • Distrito 16: 3 diputados, pierde 1

Región del Maule

  • Distrito 17: 7 diputados
  • Distrito 18: 3 diputados, pierde 1

Región de Ñuble

  • Distrito 19: 4 diputados, pierde 1

Región del Biobío

  • Distrito 20: 8 diputados
  • Distrito 21: 6 diputados, suma 1

Región de La Araucanía

  • Distrito 22: 3 diputados, pierde 1
  • Distrito 23: 6 diputados, pierde 1

Región de Los Ríos

  • Distrito 24: 3 diputados, pierde 2

Región de Los Lagos

  • Distrito 25: 3 diputados, pierde 1
  • Distrito 26: 5 diputados

Región de Aysén

  • Distrito 27: 3 diputados

Región de Magallanes

  • Distrito 28: 3 diputados

La resolución también enfatiza que "dentro de los cinco días siguientes a la publicación", ésta puede ser objetada por "cualquier ciudadano" ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

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