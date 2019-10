Semana clave para La Moneda ante renuncias por elecciones de gobernadores

La Moneda espera hasta este domingo para oficializar las salidas de las autoridades que buscarán participar en las elecciones de gobernadores regionales, tras una reunión que se llevará a cabo este fin de semana entre la intendenta Karla Rubilar y el Presidente Sebastián Piñera.

Rubilar espera el "vamos" del Mandatario y el apoyo del gobierno para iniciar su campaña, mientras que esta semana tiene una agenda oficial marcada por encuentros con alcaldes de la UDI y con ministros en una actividad sobre electrolineras.

Mientras tanto, fuera de su horario de oficina, la autoridad regional participa en actividades de RN, partido que la apoya de cara a la elección, como un seminario convocado por los senadores Andrés Allamand y Manuel José Ossandón, fijado para este sábado.

Desde Evópoli, el jefe de bancada Luciano Cruz-Coke comentó que "son actividades fuera del horario de trabajo. Comprendemos que ella está en funciones de la Intendencia, mientras no se usen recursos públicos o el cargo para promover candidaturas eventuales, no tenemos ningún problema; nosotros hicimos el punto en su momento y me parece que se ha respetado. En el caso de que ella decida ser candidata, le quedan 10 días para seguir en el cargo".

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) comentó que "no por mucho madrugar se amanece más temprano. Las candidaturas a las primarias se inscriben recién el 8 de abril, entonces tenemos todavía seis meses para definir cuáles son los mejores candidatos para una primaria y así llevar a mucha gente a votar, en una primaria muy competitiva que nos permita prepararnos bien para derrotar a la oposición en las elecciones generales de octubre".

Expectativas en el Gobierno

Aunque desde un principio se esperaba la salida de 40 autoridades para las elecciones, las proyecciones actuales bajaron a 25 ó 30, debido a las dificultades para mantener una extensa campaña.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que "estamos viendo cumplir esa fecha sin aún establecer un plazo límite, dicho eso estamos en conversaciones además para ir viendo los reemplazos de aquellas autoridades regionales que nos han señalado que quieren tener una oportunidad para poder competir en la elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, y nosotros como Gobierno vamos a mantener la imparcialidad porque lo que más queremos cuidar, lo hemos conversado con nuestra coalición y también es un valor que compartimos, es la unidad del sector".

En las últimas semanas, diversos intendentes han llegado hasta La Moneda para tratar una posible candidatura y se prevé que ocho dejarían sus cargos en los próximos días: Miguel Ángel Quezada (Tarapacá), Marco Díaz (Antofagasta), Lucía Pinto (Coquimbo), Karla Rubilar (Metropolitana), Juan Masferrer (O'Higgins), Pablo Milad (Maule), Sergio Giacaman (Biobío) y César Asenjo (Los Ríos).