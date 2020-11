Servel desdeña "críticas absolutamente infundadas" sobre poca difusión de las primarias

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, desestimó en Cooperativa las críticas de algunos candidatos sobre la falta de difusión de las primarias que se llevarán a cabo el próximo domingo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Santamaría manifestó que "lo que ocurre es que aquí son campañas personales (...) desde que conozco la política, son los candidatos los que movilizan al electorado, los que convocan, que realizan actividades. Hoy día en las redes sociales hay bastante movimiento y al Servicio Electoral no se le puede criticar, porque nosotros hemos estado precisamente entregando información".

"Si los propios candidatos no promueven sus candidaturas, qué quiere que le diga...a mí me parece una crítica absolutamente infundada, nosotros hemos estado entregando incluso los listados y hoy día no solamente publicamos en los diarios, de acuerdo a las normas legales, cinco días antes de la elección se publican las cédulas electorales en los diarios regionales", recalcó.

"Las personas que están interesadas obviamente saben de esta votación, hemos hecho propaganda en televisión, hemos utilizado los medios de comunicación. Creo que una crítica así es absolutamente infundada, porque si además los candidatos quieren que los órganos electorales, que tienen que organizar la elección, los promuevan, yo creo que estamos un poquito mal", sostuvo Santamaría.