Tensión en Chile Vamos: Candidato UDI a GORE, imputado por conducir ebrio, insultó a senadora RN

Tensiones en Chile Vamos ha generado el candidato del bloque a gobernador regional de Los Ríos, Omar Sabat (ind.-UDI), debido a que llegará a las elecciones de octubre ya formalizado por conducir ebrio y porque insultó a la senadora RN María José Gatica.

Fue en junio de este año cuando una fiscalización conjunta de Carabineros y el Senda constató que el otrora alcalde de Valdivia (2012-2021) estaba conduciendo en estado de ebriedad, delito por el que será formalizado en una audiencia citada para el 24 de septiembre, post Fiestas Patrias y un mes de antes de las votaciones.

En ese marco, la senadora Gatica fue la primera figura del bloque opositor en plantear la necesidad de reevaluar el apoyo a Sabat.

Ante ello, el candidato se refirió en groseros términos a la legisladora, según se escucha en un audio filtrado a la prensa. En el registro afirma que no bajará su postulación "ni cagando" y recriminó que los cuestionamientos surgieron por "esas hueás de la María José Gatica y compañía po, hueón, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas (sic)".

Los insultos provocaron críticas en el Congreso Nacional, sobre todo de RN y otras fuerzas, también del oficialismo, en respaldo a la senadora Gatica.

"Yo les pediría a las directivas Chile Vamos que estudien el caso de Los Ríos de nuevo, porque a ese señor le pedimos respeto por la senadora Gatica, le pedimos respeto por Renovación Nacional y le pedimos que tenga conciencia de que su situación es, a lo menos, frágil", sostuvo el diputado RN Diego Schalper.

En el oficialismo, el diputado PS Marcos Ilabaca deploró que, "lamentablemente, hay un candidato que, ante la cantidad de muertos y lesionados producto de los manejos en esta de ebriedad, opta por manejar en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de Valdivia".

La también socialista Ana María Bravo optó por "sólo solidarizar con la senadora María José Gatica: a una mujer no se le trata de esa forma, señor Sabat, (y) aquí nadie le está hinchando las pelotas, como dijo usted".

SENADORA GATICA LE PIDE QUE "DEJE DE PENSAR EN ÉL"

La aludida, en tanto, llamó a la reflexión.

"Le pido al candidato y a su partido que tomen una pausa, que reflexionen y piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector, (donde) hay muy buenos candidatos que se ven perjudicados por su actuar", dijo la senadora Gatica, en declaraciones que recoge La Tercera.

En ese sentido, invitó a Sabat a "que deje de pensar en él y piense en los efectos secundarios de sus dichos y acciones".

UDI MANTIENE SU APOYO A OMAR SABAT

En la UDI, sin embargo, tanto su directiva nacional como la regional de Los Ríos han decidido mantener su apoyo a la candidatura de Omar Sabat.

"Él no está condenado, tiene presunción de inocencia y nosotros lo vamos a respetar, pero lo que no aceptamos es que venga el señor Schalper a pedir revisión de candidatura; lo que va a originar eso es una escalada de que cada partido pide revisar candidaturas cuando no nos gusten, eso es inaceptable y no se lo vamos a permitir", advirtió el diputado gremialista Henry Leal.

Las candidaturas ya están inscritas y no pueden ser retiradas, por lo que a los partidos y los pactos sólo les queda la opción política de mantener o quitar sus apoyos en las campañas.

Por Los Ríos también competirán Tamar Muñoz, respalda por el Partido Social Cristiano; Luis Cuvertino, del Partido Socialista, y Carolina Zúñiga, de Republicanos.