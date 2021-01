Voto anticipado sólo el viernes previo a la elección: Crítica transversal a la última propuesta del Gobierno

La nueva propuesta del Gobierno en el contexto de la discusión del proyecto que modifica la Ley 18.700 para habilitar el voto anticipado de electores que, por razones de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de sufragio ha provocado un rechazo transversal en el Congreso.

En la sesión de este lunes, el Ejecutivo, por medio del subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, presentó una nueva redacción a la norma debatida en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La primera propuesta presentada daba cuenta de un voto anticipado que se debía llevar a cabo un día antes de una elección, algo que no satisfizo las expectativas de los diputados, razón por la que se acordó presentar una nueva fecha, considerando, además, que ni el mismo Servicio Electoral (Servel) respaldaba una medida como esa.

"La verdad es que entendemos que realizar un voto anticipado un día antes de la elección, considerando que se están instalando las mesas para recibir los sufragios el día siguiente, no es adecuado y, por eso, estamos dispuestos a evaluar un cambio, pero manteniendo la certeza jurídica y custodia de las urnas, así como los temas presupuestarios que se requieren", dijo Pavez.

"Por ello —detalló el subsecretario— nuestra propuesta es realizar una elección anticipada el día viernes anterior a la elección".

"UN CHISTE": RECHAZO OPOSITOR Y OFICIALISTA

Las reacciones ante la propuesta del Ejecutivo fueron negativas por parte de los parlamentarios, principalmente, porque, según afirman, no recogen aspectos señalados por el Servel y de la legislación comparada.

La presidenta de la comisión, la diputada Joanna Pérez (DC), señaló que, independientemente de la postura de La Moneda, la idea de un proyecto de este tipo es profundizar la democracia y la propuesta que se hace no va en esa línea.

"Se presenta una indicación solo en una línea, que es una elección anticipada de uno a dos días antes del proceso y que tampoco se hace cargo de las personas privadas de libertad, de las que están trabajando en faenas y, por cierto, de las que están (en cuarentena) por ser contacto estrecho o están contagiados de Covid-19", dijo la parlamentaria demócrata cristiana.

"Esto lamentablemente no pudo ser visto hoy porque el Gobierno no presentó el informe financiero y, frente a eso, no podemos votar, porque lo hace inviable", sostuvo Pérez.

"Esto no tiene sentido y más aún si esta propuesta se presenta sin informe financiero", aseguró el parlamentario Luis Rocafull, jefe de la bancada del PS.

"Esto es un chiste... Nunca había visto una forma de hacer un cambio para que todo siga igual", dijo la diputada Marcela Hernando (PRSD).

"Con esta propuesta no se abre ni se respalda la democracia. Por el contrario, se cierra con una propuesta que no considera la realidad de miles de personas... Así no se puede seguir conversando", fustigó la diputada y timonel de RD, Catalina Pérez.

Desde la coalición oficialista, Chile Vamos, el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que valora "que hagan propuestas, pues no es un proyecto que presentaron, pero me cuesta comprender esto y no voy a estar para apoyar un voto anticipado con dos días antes porque no seré cómplice de un desperdicio de recursos fiscales de esta manera".

"No soluciona problemas de personas que no pueden ir a votar. Esto no es ninguna diferencia", agregó el también abogado.

De la UDI, en tanto, el diputado Celso Morales dijo que la propuesta no está a la altura de lo que es el voto anticipado: "Entiendo la dificultad que tienen por temas de seguridad y resguardo del proceso y presupuesto, a pesar de que no hay informe financiero, pero esto no da espacio para profundizar en una propuesta de esta naturaleza", remarcó.

SERVEL: "HAY DIFERENCIAS IMPORTANTES"

El Servel tampoco se mostró a favor de una iniciativa como la planteada en las condiciones señaladas.

"No estábamos al tanto de esto y, la verdad, no nos mueve mucho el eje. Recalco que lo que ideamos y hablamos con ellos tiene diferencias bastantes importantes... Algunas cosas coinciden, pero hay diferencias importantes", apuntó Raúl García, director nacional del órgano electoral chileno.

DEUDA CON PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por su parte, la vocera de Red de Cabildos Penitenciarios, Natalia Subercaseaux, rechazó que se siga niegue el voto a aproximadamente 1,5 millones de personas privadas de libertad que hoy tienen derecho a voto y que no pueden materializarlo.

"La falta de responsabilidad y consideración con el ejercicio de los derechos de todos y todas a no es aceptable. No podemos seguir aceptando excusas burdas para que más de un millón de personas se queden fuera", dijo.

"En abril, las personas privadas de libertad, las personas con Covid-19 y sus contactos estrechos y las personas con discapacidad y sus cuidadoras deben votar", enfatizó.

Por su parte, el profesor Pablo Selles (CS), activista por la discapacidad, dijo que "es fundamental para la democracia que todas y todos podamos votar. Un ejercicio básico que no está facilitado para la totalidad de la ciudadanía".

"Como persona con discapacidad, creo que este proyecto viene a afirmar algo que se olvida: las personas con discapacidad, mayores, en internación hospitalaria y privadas de libertad somos sujetos políticos y queremos participar activamente", sostuvo el actual candidato a la Convención Constitucional.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja acordó sesionar este martes, a las 10:00 horas, con el objeto de recibir el informe financiero del Ejecutivo y despachar la iniciativa.