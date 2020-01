La oposición también hace autocrítica luego de la "dolorosa" CEP

El Centro de Estudios Públicos (CEP) constató, en su más reciente Estudio Nacional de Opinión Pública, una caída de la confianza ciudadana en todas las instituciones.

En este contexto, sólo un 3 por ciento cree en la labor del Congreso y un 2 por ciento en los partidos políticos; números que incluso equivalen al margen de error.

Carabineros presenta una baja de un 20% en cuanto la confianza que los encuestados tienen en la institución. Radio, Redes Sociales y PDI son las instituciones en las que la gente más confía #EncuestaCEP pic.twitter.com/iPEkRjZ3YW — El CEP (@cepchile) 16 de enero de 2020

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), aseguró que estas cifras "duelen".

"Hemos hecho un enorme esfuerzo para intentar sintonía" con las demandas que tiene la ciudadanía, señaló Flores.

"Nosotros tomamos la decisión de buscar en todos los proyectos que estaban en todas la comisiones, todos los que hicieran sentido con las demandas sociales y llevamos tres meses trabajando en la misma línea. La verdad es que duelen las cifras pero hay un solo camino, seguir en la misma línea y recuperar la confianza", reflexionó.

"Tenemos que hacernos cargo de la situación"

El senador Carlos Montes, jefe del Comité del Partido Socialista (PS), afirmó que la oposición debe hacer un trabajo de reordenar sus prioridades y pararse de forma distinta ante la ciudadanía.

"Lo más importante es que la oposición aclare su visión de este periodo, porque estamos en un camino a un proceso constituyente, estamos en un camino a reformas sociales importantes en lo previsional, salud; entonces es muy importante que aclare ante la ciudadanía su visión. Tienen que pararse de otra manera los partidos de la oposición", opinó Montes.

El senador agregó que "tenemos que hacernos cargo de que hay una situación que tenemos que comprenderla mejor. Cuando hay un cuestionamiento constitucional democrático, lo más importante es fortalecer la democracia".

"Las instituciones hay que transformarlas"

Por su parte, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) aseguró que su partido "está disponible para trabajar" si se planea "transformar profundamente las instituciones".

"El pacto no tiene que ser sólo con la oposición, también con el pueblo que se ha movilizado. No sirven sólo las manos en alto de los partidos políticos, que también están desprestigiados. Estamos disponibles para llegar acuerdo, para eso es la política, sino cada uno estaría mirándose al espejo, nosotros no somos de esas características", cerró Boric.