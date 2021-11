El diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, actual candidato a senador por la Región Metropolitana, publicó este sábado en redes sociales un video y un mensaje escrito de su autoría en el que propone que los parlamentarios sean pagados diferenciadamente, acorde a su "experiencia laboral previa y últimas rentas líquidas declaradas". Su opinión, que causó inmediata controversia entre cibernautas, es considerar "los últimos tres años de las rentas obtenidas de cada nuevo diputado que llega a este lugar (el Congreso), para saber -como se pregunta la ciudadanía- si su sueldo vale lo que vale su trabajo en el ámbito laboral común y corriente, al que están expuestos la mayoría de los chilenos. Hay personas -y lo sabemos, discúlpenme- que no ganarían siquiera un tercio de la dieta parlamentaria que hoy ganan; gente que no ha tenido trayectoria en el mundo profesional, en el mundo de trabajo, en el mundo de los independientes, allá afuera, que es donde importa realmente. Depender del fisco es re fácil", dijo el ex ministro de Cultura, para quien "los que salieron de la casa recién", eventualmente estudiantes que no se han empleado previamente en el ámbito privado, deben recibir "una base mínima (de sueldo) e irse ganando las cosas con el tiempo".

