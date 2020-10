El ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) reflexionó en El Primer Café de Cooperativa sobre la incapacidad del mundo político de llegar a acuerdos, por ejemplo, sobre las reformas tanto a Carabineros como al sistema de pensiones. "Difícilmente un país puede avanzar cuando generas un estado de cosas en que es posible que haya un Gobierno, durante cuatro años, que tiene un 20 por ciento de aprobación y minoría en ambas Cámaras del Congreso. Ese es un sistema que no tiene destino en términos de poder solucionar los problemas del país", fustigó el ex titular de Hacienda, Educación y Segpres.

LEER ARTICULO COMPLETO