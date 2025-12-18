"El fin de un ciclo": Giorgio Jackson realizó profunda autocrítica tras derrota de la izquierda

El exministro Giorgio Jackson, figura clave en el Frente Amplio y uno de los pilares en el inicio del Gobierno de Gabriel Boric, difundió una carta a la militancia de la colectividad en la que realizó una profunda autocrítica tras la victoria de José Antonio Kast (Partido Republicano) en la pasada elección presidencial.

A través de un documento de 18 páginas, titulado "El Fin de un ciclo: qué esperar ahora", el exdiputado realizó un exhaustivo repaso por los desaciertos que, a su juicio, marcaron el fracaso de la primera Convención Constitucional y la etapa inicial de la actual Administración.

Fin de Un Ciclo - Giorgio Jackson by Radio Cooperativa

En la misiva, Jackson identificó tres planos de error en el proceso constituyente: el diseño institucional que permitió una alta participación de independientes, la percepción de la Convención como una extensión del estallido social y la desconexión con la ciudadanía, recordando hitos polémicos como el escándalo de Rojas Vade, las votaciones desde la ducha y las performance que empañaron el cierre de la campaña del Apruebo.

"Respecto a la autocrítica, hubo hitos que -con mayor o menor difusión- considero errores evitables que perjudicaron la gestión e imagen del Gobierno. Dentro de este grupo, se pueden observar tanto las erráticas señales iniciales en la conformación de la coalición y los equilibrios en el comité político y en el Gobierno", expresó.

El extitular de Segpres también recordó "la frustrada y errática incursión en Temucuicui en las primeras semanas de Gobierno; el desprolijo proceso de indultos presidenciales a presos durante el estallido social; el error de cálculo en el rechazo de la reforma tributaria; la fallida y evitable compra de las casas de los ex presidentes Aylwin y Allende que terminó con la renuncia de la Ministra Fernández y la cesación del cargo de la Senadora Isabel Allende".

Fidel Espinoza: "Absolutamente extemporánea"

El senador Fidel Espinoza (PS), una de las figuras más críticas de Giorgio Jackson, reaccionó al mea culpa del otrora ministro: "Me parece positiva su crítica o su autocrítica en particular, aunque es absolutamente extemporánea. Él fue uno de los grandes responsables de la debacle que tuvimos como Gobierno", señaló.

"No nos escuchó a ninguno de nosotros cuando le decíamos que íbamos a fracasar estrepitosamente en el proceso constituyente si no se sacaban cosas que eran fundamentales que la gente no quería. Muy por el contrario, alentó a sus huestes", recordó el legislador.

"En lo particular, yo valoro que por lo menos una persona del Gobierno o que fue del Gobierno esté siendo un poquito más fuerte en la autocrítica, pero repito, es absolutamente extemporánea, fuera de lugar", enfatizó Espinoza.

Reflexión por frase de "superioridad moral"

Otra autocrítica que reconoció Giorgio Jackson en su carta fueron, según sus palabras, "las torpres declaraciones sobre la 'escala de valores y principios'", en alusión a su recordada frase de "superioridad moral".

Al respecto, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) consideró que no se debe englobar a todo el partido en dicha frase particular: "La verdad es que nunca compartí esa expresión, tampoco lo hizo el Frente Amplio, por lo tanto está bien que haga ese reconocimiento", aseveró.

"Yo me quedaría en los esfuerzos de unidad que necesitamos hacer y para eso es importante tener una reflexión de todo lo que ha sido el periodo de Gobierno hacia atrás, mirarnos a nosotros y ver cuáles realmente fueron los momentos gravitantes", indicó.

La parlamentaria explicó que entre dichos momentos se encuentra "el caso Monsalve, el cómo no se implementaron las reformas que comprometimos con anterioridad, el porqué falló eso también, por qué no tuvimos la mayoría ni siquiera propia dentro del Congreso en los tiempos que se necesitaban para poder empujar los proyectos de ley con anterioridad".

Jornada de definiciones

Las reflexiones desde el Frente Amplio coinciden con una jornada de definiciones del partido. El comité central de la colectividad se reunirá de forma telemática a las 19:30 horas de este jueves, con la presencia confirmada de Jackson y figuras como Gonzalo Winter y Emilia Schneider.

En paralelo, la comisión política del Partido Comunista sesionará para analizar los resultados de la última derrota electoral, en una instancia marcada por la ausencia de la ministra Jeannette Jara, quien se encuentra en receso tras la campaña.