Frente Amplio: La nueva izquierda es una síntesis que ha hecho cuentas con el pasado

Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, think tank ligado al Frente Amplio, aseguró en El Primer Café que uno de los resultados más importantes y novedosos del Gobierno de Gabriel Boric ha sido dar origen a una "nueva izquierda", que refleja la síntesis entre el mundo de la Concertación y el de Apruebo Dignidad.

El sociólogo aseguró que hoy, de cara a las próximas elecciones, "es posible que los partidos principales de la Alianza de Gobierno -pero también los partidos que han suscrito acuerdos electorales con la Alianza de Gobierno, por ejemplo la DC-, tengan más en común de lo que suelen tener, o al menos de lo que tenían en la última elección".

"Si uno va hacia la última elección (presidencial y parlamentaria, de 2021), no hubo una primaria conjunta entre el mundo del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Menos hubo capacidad de acuerdo entre el mundo del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, y eso redundó en múltiples candidaturas de primera vuelta", recordó Leighton.

"Lo que yo creo que demuestra hoy día el momento, a tres años del inicio del Gobierno del Presidente Boric, es que esas diferencias han ido cediendo, y no creo que sea solamente una cuestión de que 'el poder ordena': yo creo que hay hoy un convencimiento mucho más claro de que la nueva izquierda -a diferencia de la nueva derecha-, no es sólo una sensación de protesta, sino que es un proyecto que ha ido aquilatando años de experiencia y haciendo cuentas con el pasado, por así decirlo, en una nueva síntesis", argumentó el intelectual frenteamplista.

Tres ejes

A juicio de Leighton, esta "nueva síntesis" se refleja, por ejemplo, en "la idea de que el proyecto de protección social es también un proyecto de seguridad (ciudadana); en la convicción de que hay que quitarles las armas a los delincuentes, porque las armas en Chile son para que la usen los carabineros, no es para que anden circulando, ni menos siendo usadas por los civiles; (la convicción) de quitarles el dinero a los delincuentes, de que hay que perseguir la ruta del dinero ilegal, hay que levantar el secreto bancario cuando sea necesario".

En segundo lugar, apuntó al desafío de "complejizar nuestra canasta exportadora, porque si bien la política comercial de Chile es exitosa si uno mira el número de tratados, de instrumentos comerciales firmados con nuestros socios, la verdad es que exportamos actualmente poco producto con valor agregado, que va a pocos destinos, con pocas empresas".

En tercer lugar, señaló que "la base de la unidad es defender los programas sociales que ayudan a surgir a la clase media en Chile: que eso no se toca, que la motosierra no sirve para nada, que lo que necesitamos es tener un gasto público que sea eficiente y vaya donde más se necesite, (pero) no que desaparezca".

"En Chile, la solidaridad es un valor social que tenemos como comunidad, que se demuestra cuando nos unimos después de las catástrofes naturales, cuando año a año la gente que trabaja aporta a la Teletón, y todos esos valores redundan en la protección social (...) para ayudar a surgir a la clase media", planteó.

"Estas tres son cosas que el proyecto del Frente Amplio toma, y yo no sé si hay tantas diferencias con el mundo socialcristiano (la DC), comunista, socialista. (...) En general estamos de acuerdo en que necesitamos una sociedad que promueva los valores comunitarios, que promueva la cohesión social a través de la solidaridad", insistió.

Otro reflejo de la aludida "nueva síntesis" es el acuerdo en pensiones, que calificó como "un antídoto contra el pesimismo: ahí no hubo diferencia (en el progresismo). En cambio, la derecha fue muy dividida; había algunos que acusaban de traición y eso no lo tenemos en nuestro sector".