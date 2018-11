Javiera Parada se perfila como posible presidenta de Revolución Democrática

A dos meses de la elección de la nueva directiva de Revolución Democrática, el nombre de Javiera Parada suena con fuerza como la posible próxima presidenta.

Así lo informa este miércoles La Tercera, que indica que uno de los consensos de los distintos sectores del partido es que la persona que lidere la nueva directiva sea una mujer.

Parada, actriz, ex candidata a diputada y ex agregada cultural del Gobierno de Michelle Bachelet es la carta de la corriente interna de los "Pantalones Largos", que tiene dentro de sus principales referentes al diputado Miguel Crispi y al ex jefe de campaña de Beatriz Sánchez, Sebastián Depolo.

Parada, entre otras cosas, fue dirigente estudiantil durante el régimen militar y militante de las Juventudes Comunistas, y su nombre provoca incomodidad en otros sectores dentro del partido debido a su cercanía con la ex Nueva Mayoría, advierte el matutino.

Además, fuera del lote "Pantalones Largos", creen que el accidente que sufrió en 2017 por manejar en estado de ebriedad -que le costó su candidatura parlamentaria- podría volver a generar roces dentro del partido. Desde su sector, en cambio, destacan su trayectoria política y la "fuerza de su liderazgo".

Las otras candidatas

Aparte de Parada, la diputada por Antofagasta Catalina Pérez y la ex candidata a diputada Marcela Sandoval también evalúan competir en las elecciones de enero.

Catalina Pérez sería la carta de los "terceristas", que representa la actual directiva y que tiene dentro de sus figuras al senador Juan Ignacio Latorre y al actual timonel Rodrigo Echecopar. Este es el grupo al que se liga al diputado y líder del partido, Giorgio Jackson, quien -sin embargo- no es parte oficialmente de él.

Los terceristas, cuentan desde RD, entienden que no están en posición de tener una directiva solo con miembros de sus filas, porque significaría la continuidad de la actual administración, que es cuestionada por gran parte del partido.

Marcela Sandoval, por su parte, sería una opción respaldada por otro de los grupos internos del partido, el "Territorialista" y por parte de los "Pantalones Largos". No obstante, si Parada postula -sostienen sus cercanos- descartaría una candidatura, detalla La Tercera.