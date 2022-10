Latorre reitera sus críticas al Socialismo Democrático: No sirven las recetas calcadas del pasado

El presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, salió al paso de sus declaraciones realizadas en la última jornada, en donde fustigó las críticas que han realizado algunos personeros del Socialismo Democrático al Gobierno.

"Que no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, porque en su momento también tuvieron crisis. Este Gobierno recién lleva siete meses y quedan tres años todavía para revertir esta situación, pero requiere lealtad, compromisos y unidad de propósito", sostuvo el senador en entrevista con El Mercurio este domingo, palabras que fueron ampliamente criticadas desde la exConcertación.

Esta declaración "no ayuda en nada al Gobierno, no ayuda en nada a encontrar puntos de entendimiento, él no colabora en nada (...); no veo una autocrítica, pequeña que fuere, somera, ligera, nada", expresó en Cooperativa el senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

Por su parte, Latorre insistió y dijo que "estamos en un momento, en un ciclo político, donde tenemos que hacer una nueva síntesis intergeneracional. En mi opinión, no sirven las recetas calcadas del pasado, y más aún cuando hay experiencias de fracaso también en la gestión de crisis de las coaliciones de gobierno que le entregaron a la derecha, a Piñera, después de los gobiernos de la expresidenta Bachelet I y II".

"Ahora el peligro o la amenaza está en que hay una derecha radicalizada y hay una derecha populista que también está ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que tenemos que construir esa nueva síntesis", añadió el parlamentario frenteamplista.

Al concluir, hizo referencia al cónclave oficialista, que se llevaría a cabo los primeros días de noviembre en Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso, y comentó que "puede ser una buena oportunidad para llegar a esa síntesis".

En tanto, el nuevo presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, recalcó que "nuestra responsabilidad y de transformación es construir transversalidad, una fuerza que se dice transformadora y revolucionaria incluso, jamás puede renunciar a la transversalidad".

Agregando que "gran parte de nuestro programa depende de nuestra habilidad y nuestra audacia para ir más allá de nosotros mismos, eso implica que la política tenga menos peleas egocéntricas y narcisistas y ver más los problemas cotidianos de la gente, y en eso nosotros nos vamos a dejar el pellejo por ser un puente de diálogo entre ambas coaliciones".