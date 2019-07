El diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic no escatimó críticas en torno a la personalidad y el estilo de una de sus pares en el Frente Amplio, Pamela Jiles, a quien calificó como "un liderazgo disociador". "En gran medida es la responsable de cuando en la bancada, a ratos, el ánimo no está muy bueno", reveló en entrevista con el programa "Cadena Nacional" de Vía X. Mirosevic atribuyó a la periodista "demasiada ansiedad por salir", por figurar. En ella "hay una farandulización (de la política). Ése es el estilo de Pamela Jiles, lo entiendo por de dónde venía, pero, honestamente, no es el tipo de política que yo quiero hacer. Yo quiero transformar las cosas, y para transformar las cosas 'Primer Plano' no da (…) Me rebelo a creer que la política se va a transformar en 'Primer Plano'. No estoy para eso", enfatizó el joven parlamentario, que apuntó además que entre los colegas de su generación, como Giorgio Jackson y Gabriel Boric, no operan "con tanta mañosería".

LEER ARTICULO COMPLETO