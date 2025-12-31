FRVS: Kast va a tener que bajar las expectativas en la instalación de su Gobierno

Con la toma de posesión de José Antonio Kast en el horizonte, los panelistas de El Primer Café de Cooperativa debatieron este viernes sobre la viabilidad de las promesas electorales del Gobierno entrante frente a una ciudadanía que exige resultados inmediatos, especialmente en seguridad pública y control migratorio.

Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), aseguró que el éxito de la nueva Administración republicana no será inmediata: "Va a haber un problema de expectativas, por eso que la derecha está tratando de bajar expectativas, porque en 90 días no le vas a resolver el problema a la gente, a menos que los medios de comunicación oficiales del empresariado dejen de transmitir las noticias que han transmitido durante cuatro año".

"Me parece que Kast se va a instalar y va a moderar las expectativas, los medios de comunicación empresariales van a estar de su lado, va a disminuir la sensación de inseguridad, porque esto depende harto también de cómo se forma la opinión pública y a través de qué medios, y va a tener plata para comprar equipamiento que hasta este momento no hemos podido comprar. Pero en 90 días lo dudo. No creo que esto cambie tan rápido", complementó la dirigenta.

Krauss: "Los éxitos requerirán tiempo"

Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), expresó que espera que "al Gobierno de Kast le vaya bien particularmente respecto a seguridad. Pero seamos realistas, no pidamos en esta oportunidad lo imposible, sino que de verdad los éxitos posibles van a requerir de tiempo".

"La derecha tuvo un fracaso rotundo a propósito del primer Gobierno del Presidente Piñera, cuando el lema era 'se acababa la puerta giratoria', y eso no ocurrió, se profundizó. Entonces, de verdad creo que va a ser complejo el tema de seguridad", agregó la exministra.

Santa Cruz: "Hay que ir de a poco"

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, apuntó a la poca paciencia que tendrá la ciudadanía para ver los resultados del Gobierno republicano: "Yo creo que no va a tener mucha (paciencia la gente). El votante lo que quiere es que alguien le diga que esto se va a resolver de un día para otro y quizás por eso también nos ha ido mal".

"Pero lo cierto es que creo que así no funciona la política pública. Toma tiempo, hay que partir de a poco, pero hay que partir", puntualizó el timonel.

Schubert: "Hay conciencia de que no habrá mucha paciencia"

El diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) sostuvo que desde su colectividad "hay conciencia de que no va a haber mucha paciencia, pero la ciudadanía ya ha notado una mano totalmente distinta con un Presidente electo que se levanta temprano, viaja y busca acuerdos con los países vecinos para resolver los problemas".

"Hay un ánimo distinto en la ciudadanía y hay mucha esperanza de que un futuro Gobierno se va a poder hacer cargo de muchas cosas pendientes que está dejando la actual Administración. Se considera relevante que la ciudadanía perciba de inmediato que hay una mano distinta, que hay una forma diferente con mucho trabajo, con trabajo en terreno para abordar las distintas situaciones", concluyó el legislador.