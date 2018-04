José Antonio Kast contará con escolta de Carabineros tras agresiones

Desde este lunes 2 de abril el ex candidato presidencial José Antonio Kast estará acompañado en todas sus actividades públicas por un escolta proporcionado por Carabineros a través de la unidad especial de Protección a Personas Importantes (PPI)

Según publicó La Tercera, la medida fue solicitada por la Fiscalía luego de que se abriera una investigación por la agresión sufrida por el exdiputado UDI -y quien se encuentra formando un nuevo movimiento político- en Iquique, el pasado miércoles 21 de marzo, cuando pretendía dar una charla en la Universidad Arturo Prat.

En esa oportunidad, Kast enfrentó a una multitud de personas que lo increparon y golpearon. "A todos los delincuentes que hoy, de manera cobarde y organizada me atacaron, les digo: no lo vamos a aceptar", escribió en su cuenta de Twitter después.

Esta no es la primera vez que el ex UDI cuenta con este tipo de protección. Mientras fue candidato presidencial -no fue el único- contó con cuatro escoltas PPI que lo acompañaban a cada una de sus actividades.

Una vez concluida la campaña, Kast había dejado de contar con la protección de Carabineros.