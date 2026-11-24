Los diputados Diego Schalper (RN) y Agustín Romero (Partido Republicano) se enfrentaron en X luego de que la Cámara aprobara, por 70 votos a favor y 69 en contra, la reposición de los recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el Presupuesto 2027.

Romero difundió el detalle de la votación y cuestionó a los diputados de centroderecha que respaldaron los fondos. "¿Usted cree que los Republicanos tenemos que hacer una coalición con ellos?", preguntó.

Schalper le respondió que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast había considerado el financiamiento del INDH como gasto permanente y que había presentado un proyecto para reformar el organismo. "¿Tu planteamiento era votar en contradicción al Gobierno?", le preguntó. "Gobernar no es hablarle al algoritmo, sino ponerle seriedad a la discusión", añadió.

Romero replicó que explicaba su voto a quienes lo eligieron. "Madura, hombre: fue nuestro Gobierno el que estableció el INDH como gasto permanente e ingresó una reforma", le contestó el diputado de RN.

El debate con Barchiesi y Kaiser

La diputada republicana Chiara Barchiesi también difundió el resultado de la votación y llamó a revisar "cómo algunos votaron a favor sabiendo que se dedican a defender delincuentes", en alusión al INDH.

"Su afirmación no es efectiva. Si quiere corregir las cosas, apoye la reforma del Gobierno que deja al INDH sin facultad de querellarse", le respondió Schalper.

El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó la interpretación de Schalper. Sostuvo que la ley que creó el INDH remite a la Ley de Presupuestos para determinar su financiamiento y dijo que esperaba que se hubiera presentado una reserva de constitucionalidad.

Schalper cuestionó la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC). "Respecto del TC, basta de usar la instancia constitucional como tercera cámara. Si están en contra, debatan en la comisión sobre el proyecto de ley ingresado por el Presidente Kast", replicó.