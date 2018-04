Enríquez-Ominami enfatizó en su inocencia y remarcó: "Contesse miente"

El líder del PRO y ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, defendió en redes sociales su inociencia luego de que este martes el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunciara la presentación de una querella en su contra por la facilitación de 38 boletas por 420 millones de pesos.

En la acusación presentada por el organismo se da cuenta de la declaración de Patricio Contesse, ex gerente de SQM, quien aseguró que ante la petició de ME-O lo apoyó financieramente para su campaña presidencial de 2009.

Al respecto, Enríquez-Ominami enfatizó: "Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia".

Según el ex candidato, Contesse "quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio".

"Soy inocente de todo lo que se me acusa y así lo demostraré ante quien corresponda. No he cometido delito tributario alguno ni me he enriquecido indebidamente", dijo ME-O.

El otrora parlamentario afirmó además que "algunos fiscales se equivocan si piensan que acusándome serán percibidos de mejor manera. Querella en mi contra no es más que un chivo expiatorio".

"Lo tengo claro: será un proceso largo, pero lo ganaremos. Nada ni nadie nos frena para seguir luchando por las causas que defendemos", finalizó.

