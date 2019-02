ME-O: Asedio contra Allende fue parecido a lo que enfrenta hoy Maduro

El ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), comentó la crisis que enfrenta Nicolás Maduro en Venezuela y su visión de lo que ocurre en la región luego de que en los últimos dos años se dedicara a la realización de un documental que lo llevó a hablar con el mandatario venezolano, además de Evo Morales, José Mujica y Dilma Rousseff.

Frente a la insistencia de Maudo de compararse con Allende, tal como también lo hizo en las entrevistas que mantuvo con ME-O, el ex diputado chileno afirmó a La Tercera que "Maduro no es ni Allende ni (Manuel) Noriega. Allende no contaba con las Fuerzas Armadas".

#Venezuela atraviesa horas inciertas. 🇻🇪 Justo ahí, donde el antiiperialismo pareciera ser una cultura nacional. pic.twitter.com/Z2WvQNDSwS — Al Fondo a la Izquierda (@alfondoizq) 11 de febrero de 2019

Eso sí matizó afirmando que "lo raro es que a los socialistas no les haya ofendido defender a Pinochet en Londres. Esa molestia es oportunista; el estómago lo tienen frágil ahora, pero no lo tuvieron para nombrar a Cheyre en el Servel".

"La cantidad de noticias falsas que se hacen sobre Venezuela las viví en la Unidad Popular. De mi papá dijeron una cantidad de cosas locas que nunca se probaron. A Salvador Allende lo sometieron a un asedio, a una difamación y amenazas bien parecidas a lo que pasa en Venezuela", agregó.

¿Qué está pasando con la izquierda y el progresismo en Latinoamérica? Seguimos grabando documental de reflexión que empezamos en meses de campaña. ¡Intensas jornadas! pic.twitter.com/zjAApFC7PM — Marco Enríquez-O (@marcoporchile) 19 de febrero de 2018

Respecto a la crisis en sí, el ex candidato presidencial sostuvo que "para efectos del documental, veo en Venezuela una democracia en problemas. Una economía mucho más que en problemas, asediada. El documental muestra que hay fuerzas en disputa, luchas de clases, y hay una opinión severa de la comunidad internacional sobre el gobierno de Maduro".

ME-O analizó también la situación de la izquierda en América Latina afirmando que "las entrevistas dan cuenta de un viejo dilema, y las referencias a Allende están muy presentes. El dilema de muchos de los líderes de izquierda en América Latina es vivir como revolucionarios y vivir como demócratas".

"El problema es que son democracias financieras, bancarias, en que esos sistemas controlan nuestas democracias, y Maduro representa lo opuesto: esta idea de una democracia popular, de un movimiento social, de una lucha de clases", acotó.