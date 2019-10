Matthei: Lo que pasó en la Cámara de Diputados es "de las cosas más vergonzosas que he visto"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), criticó el papel jugado por los parlamentarios, principalmente de oposición, en la búsqueda de una salida a la crisis que se vive en el país y calificó como una "de las cosas más vergonzosas que he visto" los incidentes registrados este miércoles en la Cámara de Diputados.

La autoridad comunal concurrió la mañana de este jueves hasta el siniestrado hotel Principado de Asturias, ubicado en las cercanías de Plaza Baquedano, que este miércoles fue saqueado e incendiado durante las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera.

A juicio de la ex parlamentaria "llama la atención que habiendo este clima de violencia y habiendo un llamado al diálogo, haya políticos que se resten de ese diálogo. Yo no sé si quieren esos políticos que siga sucediendo esto en la calle, no sé qué están esperando".

Matthei agregó que "todo el mundo está tratando de ver cómo volver a la normalidad y vemos un espectáculo en la Cámara de Diputados que es de antología, de las cosas más vergonzosas que he visto".

Respecto a la situación política, la alcaldesa apuntó que "después vemos que se les llama para ver cómo salimos de esto, en bien de los chilenos, y hay tres partidos que no van. Uno lo entiende del Partido Comunista, del Frente Amplio, lo que no se entiende es el Partido Socialista en qué está".

"¿Cómo se van a solucionar los problemas si no hay diálogo? La gente lo único que quiere es que las personas que tienen algún nivel de responsabilidad vean cómo arreglar esto y no que estén como cabros chicos gritándole en las orejas a los carabineros en la plaza y sacándose selfies", concluyó.