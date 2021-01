Ministro Briones: El gran enemigo que enfrentamos es el populismo de la inmediatez

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró este jueves que el desarrollo económico y social del país depende de luchar contra el populismo y la inmediatez que ha tomado fuerza en el último tiempo.

"Es cierto, que frente a la demanda de inmediatez y la necesidad en todos los ámbitos, todo el esfuerzo parece insuficiente, pero estoy seguro que con la calma y distancia en el tiempo se valorará en su real dimensión lo que nuestro país y nuestro Gobierno ha hecho en esta crisis", puntualizó el secretario de Estado en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2021.

"No permitamos que, acabada la pandemia, tengamos un nuevo virus: el de la inmediatez y el populismo que nos dé un golpe del que no podamos volver a levantarnos. La inmediatez sólo puede hacer estancarnos, cuando no, retroceder", alertó el titular de Hacienda.

En la misma línea, indicó que "el populismo de la inmediatez no conversa con los cambios que Chile requiere, no conversa porque las reformas más relevantes, para ser exitosas, requieren ser ambiciosas pero graduales. El populismo de la inmediatez es la receta más segura para destruir la confianza que necesitamos por la vía de sembrar expectativas que no se pueden honrar".

"Hay que derrotar al populismo, el desarrollo económico y social de mediano y largo plazo dependen de ello. Podemos hacerlo, pero necesitamos la valentía de hablar con honestidad a las personas, sin falsas promesas, aunque esto no sea popular en Twitter", aseguró Briones.

Finalmente, el ministro aseguró que es necesario recuperar "las confianzas siendo honestos con nosotros mismos y con el resto respecto a lo que es posible y lo que no. No engañemos a la ciudadanía sembrando expectativas que no se pueden cumplir".