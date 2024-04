Evelyn Matthei no irá a la reelección como alcaldesa de Providencia

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), confirmó este viernes que no buscará la reelección en la comuna, con el fin de avanzar en una posible candidatura presidencial.

En un punto de prensa, la exministra sostuvo que "es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en el próximo periodo, que he tomado la decisión de no repostular a un tercer periodo como alcaldesa de Providencia".

"Mi compromiso con los vecinos de la comuna me hizo pensar muy detenidamente esta decisión. Al final opté, con mucha pena en mi corazón, por dar un paso al costado y abrir la puerta a nuevos liderazgos municipales", planteó.

"Continuaré siendo alcaldesa hasta el último día de mi mandato en diciembre de este año y lo haré con fuerza, compromiso y dedicación, de la misma manera que he intentado hacerlo estos siete años y medio", recalcó.

Matthei insistió en que "se preguntarán si esta decisión tiene que ver con otros proyectos futuros. Es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos. Sin embargo, por ahora no quiero hablar de candidaturas en el próximo año, ya que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales a lo largo de todo Chile".