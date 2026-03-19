Municipalidad de Independencia busca frenar venta de bebida alcohólica "pelacables"

La Municipalidad de Independencia inició una ofensiva para enfrentar el consumo de alcohol de bajo costo conocido como "pelacables", una bebida que suele comercializarse en envases pequeños y es consumida principalmente por personas en situación de calle.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizó un estudio a la bebida que arrojó que es preparada en base a alcohol etílico de grano, que es potable y apto para el consumo humano, pero se determinó que contiene aditivos que lo convierten en un producto alterado, consignó Emol.

"Los aditivos utilizados como colorantes no se ajustan a lo señalado por la norma, pues el ron sólo se puede colorear con caramelo o el aditivo E150 y en este tipo de producto se colorearon con amarillo tartrazina E102, cayendo en la calificación de producto alterado", señalaron en el informe.

Igualmente, el grado alcohólico analizado fue inferior al declarado en la etiqueta.

El municipio impulsará una medida la próxima semana ante el concejo municipal para prohibir la venta de este tipo de brebaje en la comuna como parte de un plan para recuperar espacios públicos y mejorar la convivencia. El alcalde Agustín Iglesias señaló que la iniciativa marca el inicio de "una batalla" contra este tipo de alcohol.

"Son alcoholes de alto grado en dosis pequeñas y de muy bajo costo, lo que facilita su acceso", señaló el jefe comunal, apuntando que algunas de las botellas alcanzan los 2.000 pesos.

La propuesta contempla prohibir la venta de licores en envases menores a 50 centímetros cúbicos, formato en el que habitualmente es comercializado el "pelacables". De ser aprobada, tendría carácter permanente, y su implementación comenzará en los sectores más críticos de la comuna.

Iglesias precisó que se contralará tanto a locales con patentes de alcoholes como aquellos que venden de manera informal este producto, muchas veces tras denuncias de vecinos.

Asimismo, el municipio entregará muestras a la Universidad de Chile para analizar la composición del producto con el objetivo de verificar si el contenido corresponde a lo indicado en las etiquetas y detectar posibles elementos dañinos para la salud, lo que podría derivar en medidas adicionales en coordinación con el Servicio de Salud.

En ese sentido, Iglesias reconoció que no ha sostenido conversaciones formales con el Ministerio de Salud, pero no descartó avanzar en esa línea una vez conocidos los resultados de los análisis.

El jefe comunal enfatizó que la situación debe abordarse de manera integral, considerando factores sociales, sanitarios y de seguridad. Por ello, destacó la implementación de un plan piloto de centro de día para personas en situación de calle, donde se entregan servicios básicos y apoyo, lo que permitió identificar el consumo de este tipo de alcohol.