Unidad Constituyente desdramatizó decisión de llevar dos listas a elecciones municipales

Los presidentes de los partidos de Unidad Constituyente desdramatizaron las diferencias que los llevaron a inscribir dos listas separadas para la elección de alcaldes, tras no lograr acuerdos en diversas comunas.

El presidente de la DC, Fuad Chahín, comentó que "yo no me voy a entrampar en esto, no quiero hacer una polémica, no tengo los puentes cortados con el Partido Socialista, creo que se equivocaron, cometieron un error y eso tuvo también consecuencias para ellos, porque le vamos a competir en algunas comunas, pero desdramaticemos, no le pongamos tanto color, no están los puentes cortados".

"Tenemos objetivos mayores, Chile lo que espera es que nos pongamos de acuerdo y en vez de construir muros seamos capaces de construir puentes, sobre todo quienes compartimos tantos espacios, partiendo por la 'Lista del Apruebo'", precisó.

Desde el PPD, Heraldo Muñoz dijo que "los ánimos, en cualquier negociación pueden tensionarse. Efectivamente vamos en dos listas, pero no hay que dramatizar, porque la negociación se ha respetado en una gran proporción".

"Lo que había era una diferencia entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana y producto de eso vamos en dos listas", agregó.