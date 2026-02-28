Oficialismo espera balance de Gobierno y "proyección" como futura oposición en último Comité

Tras el viaje que el Presidente saliente, Gabriel Boric, hará al archipiélago de Juan Fernández, el oficialismo espera que, en el último Comité Político ampliado del Ejecutivo, se realice un "diagnóstico" de lo logrado como Gobierno y una "proyección" de la agenda como futura oposición bajo la Administración Kast.

El Mandatario, que zarpó esta mañana al archipiélago, regresará a Santiago al terminar la jornada del lunes 2 de marzo, a nueve días de entregar el poder al fundador del Partido Republicano.

En este escenario, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, manifestó sus expectativas de "analizar lo que ha sido el cierre de Gobierno, la coyuntura actual, y también podamos discutir y proyectar el siguiente ciclo que viene".

"Tenemos muchos puntos en común, hemos trabajado en conjunto durante este Gobierno, también trabajamos en conjunto en la campaña presidencial y, por lo tanto, la unidad y coordinación que pueda existir para ser oposición, creemos que le va a hacer bien a Chile", agregó.

En la misma línea, el diputado comunista Luis Cuello expresó: "Creo que es interesante que se pueda realizar un diagnóstico, una valoración de lo que se ha podido avanzar, de los desafíos que han quedado pendientes como producto de una configuración en el Congreso que fue desfavorable al Gobierno y, sin embargo, así y todo pudimos avanzar".

"Considero que quedan bastantes desafíos como oposición en función de estos cuatro años y, por supuesto, de poder retornar con una agenda progresista en el futuro", añadió.

Peticiones de "madurez" a Kast y advertencias: "Seremos muy fieros en defender avances sociales"

Asimismo, el secretario general del PS, Arturo Barrios, fustigó que, "a día de hoy, el futuro Gobierno y el Presidente electo, José Antonio Kast, no han señalado de dónde serán estos recortes de 6.000 millones de dólares".

"(La derecha) tiene una agenda que señala que aquí va a haber un Gobierno de emergencia, (pero) yo no soy de los que cree que el Presidente Gabriel Boric esté dejando un país que se caiga a pedazos, ni mucho menos", sostuvo.

Por su parte, el diputado PPD Jaime Araya afirmó que "la gente está cansada de esa actitud y se necesita que el país salga adelante, y en esto esperamos que haya madurez del (venidero) Presidente de la República y de sus bancadas parlamentarias para que logremos acuerdos que sean por el bien de nuestro país".

"La bancada del PPD va a estar siempre disponible a avanzar en acuerdos que vayan en beneficio de la sociedad y de las familias chilenas, y también vamos a ser muy fieros en la defensa de todos los avances y derechos sociales que se han conquistado a través de los años", advirtió.